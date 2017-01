El factor Duarte

Días antes de su arribo a suelo nicaragüense para iniciar su etapa como director técnico de la selección mayor de futbol de Nicaragua, Henry Duarte dijo: “no me pidan que los clasifique a un Mundial, pídanme una selección competitiva que a eso vengo”, y vaya que el costarricense ha cumplido. De perfil optimista, serio, disciplinado y sincero, este señor ha logrado tanto con nuestro futbol que su nombre difícilmente será olvidado. Henry Duarte, el técnico que fue capaz de llevar al combinado nacional hasta la tercera ronda de las eliminatorias mundialistas de Rusia 2018, no solamente ha cambiado en los futbolistas pinoleros la técnica, sino también la mentalidad, factor que ha sido tan importante para lograr el avance sostenido de los últimos años.

En el recuerdo solo ahí vive aquella selección de Nicaragua que llegaba a los torneos a quedarse atrás, esperando a toda costa sobrevivir a las arremetidas del rival. Era como si todo estuviera escrito, predominaba ese pensamiento de “estamos llamados a la derrota, defendámonos para evitar la goleada”, mientras la afición sufría casi siempre por ver a sus “guerreros” arrinconados, convencidos de que la única forma de sobrevivir era defenderse sin proponer un ataque organizado.

Sin embargo, con la llegada de la “era Duarte” tal filosofía de juego desapareció. El técnico tico, siempre vestido de un optimismo tan admirable, cambió el manual desde el principio y los resultados no se hicieron esperar. Tras vencer a los combinados de Anguila y Surinam, logrando la histórica clasificación a la tercera ronda de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, Duarte señaló: “nosotros siempre jugaremos al frente. Se lo digo a todos bien claro, Nicaragua, juegue contra quien juegue, siempre irá al frente, ganamos o perdamos, no espero que la afición esté sufriendo viéndonos metidos atrás, quiero que sufran porque se falló un gol, no porque pasamos esperando el ataque del rival”.

Es bajo esa filosofía que Duarte le ha hecho creer a los futbolistas nicaragüenses que son capaces de vencer aún a rivales que se perfilen sumamente complicados, como la Jamaica de 2015 a la que se venció en el partido de ida de las eliminatorias y a la que estuvieron tan cerca de eliminar. He ahí el secreto del nuevo futbol de la selección nacional, el cambio de mentalidad y el paso a una técnica que --desde cualquier ángulo-- promete mejores resultados. El responsable de esto, el señor Henry Duarte, un personaje que apareció de pronto y permanecerá por siempre.