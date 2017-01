Sampaoli: "El tiempo dirá si estamos para pelear la Liga"

El técnico argentino del Sevilla, Jorge Sampaoli, se mostró feliz tras ganar 2-1 al Real Madrid y afirmó que este triunfo, que les reafirma en el segundo puesto a un punto de los madridistas, les permite tener "cierta ilusión" de seguir en este camino, aunque "el tiempo dirá" si están para "pelear la Liga".



No obstante, Sampaoli dijo en rueda de prensa que "tener una presentación así contra un rival como el de hoy, que llevaba mucho tiempo sin perder", les hace "tener esa sensación de cierta ilusión", si bien reiteró que si se mantiene o no "se verá con el paso del tiempo".



El argentino consideró que "la clave" del triunfo fue "no bajar los brazos" en un partido que el Sevilla comenzó "dominando" y en el que, tras encajar el 0-1 de penalti, "siguió buscando con más convicción y valentía", además de que "los que entraron le dieron otra dinámica al ataque", entre los que destacó el papel jugado por el montenegrino Stevan Jocevic, autor del 2-1.

"Eso creó dificultades a la defensa del Madrid y esa búsqueda nos hizo llegar a la victoria en un partido muy importante para nosotros y ante un gran rival, lo que es una alegría para todos", comentó.



Sobre cuál cree que es el techo del Sevilla, indicó que "seguro" que siempre van a tener "condicionantes" que les "obliguen a mejorar", como "ir de la mano del entusiasmo de la gente" y transmitirse "mutuamente ese amor por el ataque, esa convicción, ese seguir insistiendo", lo que les anima "a todos para seguir", aunque también encontrarán "muchos escollos en el futuro".



"Hay un camino en el que nos encontramos. Nosotros lo intentamos, pero equipararnos con rivales tan potentes va a ser difícil", dijo Sampaoli, para quien han tenido "tres exámenes muy exigentes" ante el Madrid y "salvo los primeros 40 minutos" en Copa en el Bernabéu, en el que se vieron "superados", en el resto el Sevilla fue "protagonista".



Reconoció que "nunca" pensó que a estas alturas su equipo iba "a estar tan bien, pero todo se ha ido dando, por el azar, también por la creencia de todo el grupo en el mensaje y por algún resultado, que también ayudó, y así hemos ido creciendo en el tiempo", afirmó.

También se refirió a Sergio Ramos, abroncado por la afición local por su celebración del gol que marcó en Copa y los gestos que dedicó a una parte de la grada, y dijo que, "más allá del malentendido que tuvieron los hinchas con él el jueves", cree que "es algo que debe arreglarse con el tiempo por el bien de todos".



"Cuando alguien vuelve a casa, esta gente siempre puede llegar a regresar a su lugar, y ojalá se reconcilie esa relación, por el bien del Sevilla, es algo que por sentido común tiene que pasar", afirmó