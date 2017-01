Zamora, Rizo y González, sparrings del “Chocolatito”

El tetracampeón mundial ya tiene listas sus maletas para emprender el vuelo hacia el vecino país. Román “Chocolatito” González viajará a Costa Rica el próximo 22 de enero, donde junto a su equipo de trabajo encabezado por su entrenador Wilmer Hernández, tendrá su campamento de entrenamiento de cara al choque que sostendrá contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, en lo que será la primera defensa del título 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Hasta el momento solamente hay un extranjero en la lista de sparrings que guantearan con el tetracampeón, se trata de José “Chocolatito” González, nacido en Nueva York, firmado por Top Rank y primo de Román. Hernández informó que tienen en mente a los nacionales Robin Zamora y Orlando “Naval” Rizo. “Falta un matagalpino, de estos tres llevaremos dos a Costa Rica, tengo que elegir”, comentó Wilmer.

Román se mantendrá entrenando en el mismo santuario de entrenamiento que siempre le ha gustado en Costa Rica, el gimnasio Fight Club. Correrá por la mañana en la pista olímpica de La Sabana, en el centro de San José, y también en la famosa cuesta eólica de Santa Ana, donde subir es un suplicio no solamente por la inclinación que esta tiene.

Más pegada

“Vamos a sacarle la mejor condición a Román, ahora se ve más fuerte, hemos trabajado con el objetivo de aumentarle la pegada, le metimos pesas, aguantó peso con un chaleco de 60 libras tirando golpes, veremos los resultados cuando comience a guantear. Hasta el momento acumula 12 rounds de guanteo, pretendemos culminar con 130”, dijo Hernández.

El entrenador y preparador físico de Román señaló que el tailandés es “un peleador fuerte, pega duro, es un tren, pero no le gusta que lo abrumen. No voy a mandar a boxear a Román, no hay que especular, ya sabemos quién es el ‘Chocolatito’. Estamos trabajando para mejorar la defensiva también, pasar más golpes”.