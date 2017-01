Hay pelea, ganó Rivas

La noche en que podía ser empujado a la orilla de la fosa, el equipo sureño logró reaccionar con una arremetida de cuatro carreras en dos entradas contra el zurdo Raúl Ruiz y frente al largo momento de flaqueza del derecho Robinson López, permitiendo que se borrara esa diferencia, utilizó el relevo aprietatuercas de Fidencio Flores durante cuatro entradas y un remate con dos ponches de Carlos Teller, inutilizando a Cabrera y Montiel con el empate en segunda, para triunfar 6-5, obviando la inseguridad de Aristill, seguir con vida y demostrar que puede permanecer en pie de guerra.

El suspenso regresó a su punto de ebullición cuando el pitcheo vacilante de Aristill facilitó la quinta carrera de los Tigres en el octavo, consecuencia de dos boletos sin out, recortando la ventaja de 6-4 proporcionada por el jonrón de Feliz en el octavo, pero frente a Teller en el cierre del noveno no sacaron provecho de la presencia de Jesús López en segunda y la oscuridad se tragó esa última esperanza al fallar ponchándose Everth y Montiel. Ahora Rivas respira, se mueve, sueña y espera crecer.

FUERTE ATAQUE A RUIZ

Sin mostrarse espoleado por la desesperación, pero naturalmente interesado en golpear primero, Rivas se adelantó 2-0 en el segundo atacando el pitcheo zurdo de Raúl Ruiz con cuatro imparables. Quedó la impresión que la agresión pudo ser más productiva porque después del hit abridor de Linares, Abrecrombie siguió con otro y Elmer Reyes, enmudecido durante dos juegos, disparó un doblete al rincón izquierdo impulsando la primera carrera y colocando corredores en tercera y segunda sin out. Ponchar a Feliz, paralizándolo, hizo que Ruiz recuperara parte de su confianza abollada, y cuando Ofilio falló en línea frontal al short, se pensó que Allen no representaba una seria amenaza, pero el noveno bate funcionó con un difícil roletazo por tercera que Jimmy soltó después de lanzarse a la izquierda y decidió no tirar al recuperar la pelota. La anotación de Abercrombie estiró ligeramente la ventaja 2-0.

Mientras Robinson López sacaba los seis primeros outs rápidamente, los Gigantes realizaron otra arremetida de dos carreras en el tercero con hit de Vásquez y jonrón de Linares muy por encima de la pared izquierda, su tercero en la final. El hit inmediato de Abercrombie obviando una gran atrapada de Jimmy en tercera, interceptando una pelota que se abría en zona foul, hizo fruncir el ceño al mánager Picota, pero mantuvo a Ruiz, quien sobrevivió dominando a Reyes y Feliz. Eso sí, la desventaja por 4-0 dolía, sin ser considerada definitiva.

ERROR ABRE PUERTAS A TIGRES

Era difícil imaginar que en el siguiente turno, cierre del tercero, los Tigres harían desaparecer esa diferencia, pero es lo que ocurrió, sorprendentemente. El jonrón de Dashenko Ricardo por el left con un out alteró el sistema nervioso de López, quien se enredó después de fildear un machucón y tiró mal a primera. Ese error de tres bases abrió el piso para el Rivas, pese a registrar López el segundo out dominando a Munguía. El hit impulsador de Everth, fildeado espectacular pero imprudentemente de bount corto por Joseph en el bosque derecho, impulsó la segunda carrera. Doble de Montiel llevó a Cabrera hasta el plata, apretando la pizarra 4-3, y hit de Curt Smith estableció el empate 4-4.

En el interminable turno de los Tigres en el cuarto inning, el doblete abridor de Marval obligó a retirar de la colina a López, afectado desde el sábado por un problema muscular, seguramente agrandado por el giro brusco en el mal tiro a primera. Entró Fidencio Flores, boleó a Jimmy con un lanzamiento desviado y Chinandega colocó hombres en las esquinas sin out. Tamaño lío. No se arrugó Fidencio. Ponchó a Ricardo, dominó a Jesús López con un roletazo a primera que facilitó el out en el plato de Marval y terminó de dibujar el gran cero con el batazo de Munguía al jardín central. El 4-4 permanecía intacto.

TRANCAZO DE OFILIO ADELANTA

Ese abrazo fue quebrado en el inicio del sexto por hit de Feliz con un out y doblete profundo de Ofilio impulsando la carrera de la esperanza.

ATRÁS SUS TIGRES

5-4 en la pizarra, Picota le quitó la pelota a Ruiz y llamó a José David Rugama, quien no permitió más daño sujetando a Allen y Joseph. Y mientras Fidencio ahogaba en cuatro ceros al bateo occidental, el jonrón de Anderson Feliz contra Junior Téllez en el inicio del octavo aumentaba la ventaja sureña 2-0, silenciando las ruidosas tribunas en Chinandega.

La intriga regresó al escenario cuando entró Aristill por Fidencio y en conteos favorables de 0-2 y 1-2, boleó consecutivamente a Smith y De Caster. Entró Valle a correr por Yurendel para aligerar el tránsito y Marval se sacrificó, facilitando posición anotadora para dos hombres y Jimmy al bate. Con tres bolas y un strike, González elevó al center empujando a Smith con la quinta carrera, provocando escalofríos en Rivas. Ricardo se ponchó pero la angustia quedó flotando. Mesa llamó a Teller, quien abrió el noveno con boleto a López, pero se enderezó rápidamente y después del sacrificio de Munguía ponchó a los temidos Everth y Montiel. En Rivas se encendieron las luces y las esperanzas.