“El Gallito” Rojas disputará título plata

Aunque Byron “Gallito” Rojas ocupa el puesto número 2 en el ranking 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a la espera de que en cualquier momento surja una nueva oportunidad de título mundial, su promotor Marcelo Sánchez no se quedará de brazos cruzados esperando un chanche en ese organismo. El dirigente de Pinolero Boxing está realizando todas las gestiones pertinentes para que su pupilo dispute una corona en cualquiera de los otros organismos.

Rojas, quien se convirtió en campeón mundial el año pasado, protagonizando una de las sorpresas más agradables del boxeo pinolero, sigue de vacaciones en Estados Unidos, donde también está entrenando. El exmonarca matagalpino regresará la próxima semana a Nicaragua porque debe prepararse para una pelea por el título mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Rojas está entrenando en Estados Unidos. Podría volver la próxima semana a Nicaragua, porque en marzo tiene un compromiso por el título plata del CMB. La verdad es que buscaremos una oportunidad por donde venga, mañana (hoy) viene el presidente de la OMB, Francisco Valcárcel, y tenemos una reunión con él para mostrarle una lista de ocho boxeadores que podrían entrar al rankings”, comentó Sánchez, quien volvió a reiterar su disposición de enfrentar a Carlos “Chocorroncito” Buitrago, sin embargo afirma que nunca recibió una respuesta de los manejadores de Buitrago.

Sin respuesta

“Ellos (Buitrago y su equipo) estuvieron el año pasado retando a Rojas. El ‘Gallito’ habló conmigo y nos pusimos en disposición de montar la pelea. Llamé a su apoderado Silvio Conrado Jr. y me llamó la atención cuando me preguntó en qué peso sería. Creo que a Buitrago le está costando marcar las 105 libras, me parece que si sube a 108 o 112 daría una mejor presentación, pero es solo una opinión”, dijo el promotor.

“Realmente nunca tuvimos una respuesta de la gente de Rojas. Hice una solicitud a la AMB y me dieron el aval, también en la FIB vi que estamos en el ranking pero tampoco se pudo”, agregó.