Tres títulos en juego

El jinotegano Julio Mendoza encabezará el evento estelar que organizará la promotora Pinolero Boxing, dirigida por Marcelo Sánchez, el próximo 3 febrero en el centro de convenciones del Hotel Hex. Mendoza enfrentará al mexicano Ulises “Condorito” Martín (9-3-1) por el título mínimo (105 libras) Fedecentro avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con 11 victorias (3 nocauts), 5 derrotas y 1 empate, el boxeador jinotegano subirá al ring con la etiqueta de favorito. Mendoza es un muchacho muy disciplinado, con una técnica no necesariamente depurada, la cual es opacada por su bravura y tenacidad de ir hacia el frente. Para el apodado “Gigante”, este es una buena oportunidad de iniciar su camino buscando una nueva oportunidad de título mundial.

En julio de 2016, inesperadamente disputó título del mundo contra el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), José Argumedo. El nica sucumbió por decisión unánime, brindando una brava presentación. Aunque los pronósticos le auguraban una caída por nocaut, él rompió esas predicciones.

“Estamos preparados, dispuestos a ir hacia adelante, me voy a quedar con ese título. En Jinotega he tenido un gran entrenamiento, la altura me favorece para llegar en grandes condiciones. La pelea contra Argumedo me dejó una gran experiencia, debo de trabajar fuerte siempre”, dijo Mendoza, quien considera está arriba en las apuestas para imponerse a Martín. “Puedo considerarme favorito para esta pelea. El enfrentamiento es parejo, el mexicano es un rival difícil pero quiero que ese título se quede en Nicaragua”, agregó.

La semiestelar

En el pleito de respaldo que también tendrá un título Fedecentro en juego, Dixon “Esperancita” Flores se medirá a Aron Juárez en 118 libras. Cuando Juárez apenas gateaba en el boxeo profesional, perdió ante Flores por decisión mayoritaria. “Quería esta pelea, era un sueño, quiero desquitarme esa derrota que me propinó Dixon cuando estaba comenzando mi carrera”, comentó Juárez.

En el tercer combate de importancia, Levis Morales y Davi Bency disputarán el cetro 140 libras de la AMB. “Me ha ayudado muchísimo guantear con René Alvarado en el gimnasio Roberto Huembes, también he estado corriendo en Sabana Grande. Alvarado un boxeador muy fuerte, me exige y eso me gusta”, indicó Bency. “Morales me ha retado varias veces en público, quiero que el público sea testigo de que vamos a dar una gran pelea. El resultado puede ser un nocaut, allí veremos quién tiene más poder en los puños”.

En otros enfrentamientos, Marlon Prado cruzará disparos con Alain Aguilar y Eliecer Lanzas regresa al ring para enfrentar Léster Medrano. La entrada general tendrá un costo de 200 córdobas.