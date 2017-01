Pánico o frustración

Cierto, esto debería ser esencialmente entretenimiento, pero no es así, se trata de la aproximación a un drama. El riesgo que corren los Gigantes frente a los Tigres en este cuarto duelo de la final a realizarse en Rivas, eriza pelos. Si pierden, se encontrarán instalados en la esquina del pánico, a la orilla de un abismo profundo y negro, un sitio tenebroso, con olor a difunto, considerando lo dificilísimo que es voltear una desventaja 1-3 en una serie a siete juegos. ¿Y qué decir de los Tigres si son vencidos? Verán esfumarse una ventaja de 2-0 y golpeados por la frustración, tendrán que resignarse a fajarse en un cierre de tres juegos, tan nublados como un amanecer en pleno invierno. Rivas pretende evitar el pánico y Chinandega la frustración.

LOS BULLPEN SE HAN CRECIDO

Súbitamente, los abridores han perdido importancia. En los dos últimos juegos con idéntico resultado 6-5 de uno y otro lado, los relevistas ha sido el gran soporte. Una carrera de los Gigantes en los cuatro innings de cierre en la segunda batalla y dos en los últimos seis turnos del Rivas, por solo una de los rugidores en el mismo trayecto de 18 outs. En el tercer juego, el abridor occidental Raúl Ruiz permaneció en la colina luego de ser agredido por siete hits que produjeron cuatro carreras en dos entradas. Ningún pitcher de inicio utilizado por los sureños ha completado el quinto inning.

El ponche de Valdivia a Jimmy con bases llenas, el relevo de cuatro ceros de Fidencio entrando con hombre en segunda sin out, pese a ceder un boleto, el trabajo de Rugama y el remate de Teller indican el enderezamiento de los brazos del bullpen, después de un primer juego casi caótico, abierto a tempestades y terremotos.

Los dos grandes refuerzos han sido Donell Linares del Rivas con sus tres jonrones y cinco empujadas, y Everth Cabrera del Chinandega, quien ha disparado seis hits, registrando .429 puntos y remolcando tres carreras. En segunda, Everth no ha necesitado mostrar la espectacularidad defensiva que ofreció con el Bóer en la semifinal, cubriendo terreno, atrapando y tirando; en tanto, Linares, sin ser un inicialista resplandeciente, ha resuelto sin ir más allá de las exigencias.

JIMMY EXCEDIÉNDOSE

El mayor brillo lo ha proporcionado Jimmy González con su agilidad, atrevimiento y su guante, custodiando la tercera base. Aunque se ha visto decrecer en el cajón de bateo, su utilidad simplificando en la defensa no admite discusión. No se ha visto mucho lucimiento en los bosques con atrapadas y disparos recordables, pero sí un riesgo mayúsculo, el que tomó Mark Joseph atrapando de bount corto con un aterrizaje forzoso, un batazo de Cabrera estando el marcador 4-1 a favor del Rivas y la segunda carrera viniendo hacia el plato. Lo logró Joseph, pero ningún fanático sureño quería imaginar ver esa bola viajando hacia el fondo con Everth corriendo. El mismo Joseph admitió no acatar una orden de sacrificio con dos a bordo sin out y batear una línea para doble play borraamenaza en el segundo juego. Cinco errores de los Gigantes y solo uno de los Tigres.

La final, huracanada en Chinandega con 9 jonrones, 5 de los sureños, regresa a Rivas con Britton fuera del radar de Mesa, ansioso por ser tomado en cuenta, Rosario y Teller calentando sus escopetas derecha y zurda, Frías chequeando si está listo para fajarse y Picota rascando su cabeza pese a contar con tres de los cuatro mejores bateadores, mientras piensa en Mora y Bucardo, según lo que se comenta entre los rugidores. Perder hoy es grave para cualquiera. Ser trata de evitar desembocar en el pánico para el Rivas o la frustración para el Chinandega.