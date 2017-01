Confirman combate García vs. Thurman

Prácticamente dos meses después de haber anunciado el duelo unificatorio de peso wélter, finalmente se confirmó ayer que será el Barclays Center el escenario que albergará el esperado pleito entre los campeones mundiales de peso wélter, Danny García y Keith Thurman, para el próximo 4 de marzo. Además, se anunció que la pelea irá en horario estelar en CBS.

Esta será la sexta ocasión en que García (33-0, 19 KO), que pondrá en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo, suba al ring del inmueble que él mismo inauguró para el boxeo el 20 de octubre de 2012 en contra de la leyenda del boxeo mexicano Érik “Terrible” Morales. Para Thurman (27-0, 22 KO), que pondrá en juego el de la Asociación Mundial de Boxeo, será apenas su segunda vez en este escenario neoyorquino.

Emocionados

“Barclays Center y Brooklyn son como mi casa lejos de casa”, dijo García. “He sido quien más shows ha estelarizado en el Barclays Center y mis fans de Filadelfia y Nueva York podrán acompañarme. Será otro espectáculo de Danny García. No me importa si la gente piensa que no soy favorito. Para mí, Keith Thurman es solo un nombre. Vengan el 4 de marzo, voy a mostrarles una vez más que soy un verdadero campeón”, aseguró.

“Voy a estar de vuelta en el Barclays Center y encabezando una transmisión nacional en CBS, tanto la arena como la televisora fueron mis casas en 2016”, destacó Thurman. “Soy el campeón y siempre lo seré. Danny García fue un peleador que pedí y al que respeto. Pero va a aprender, como hicieron mis rivales en el pasado, que mi poder y velocidad se impondrán a cualquier rapidez que tenga. Soy un verdadero campeón de peso wélter. Voy a unificar títulos y demostrarle cómo se siente ‘One Time’. Voy con todo a la pelea y los fans también deberían estar ahí el 4 de marzo”, aseguró.