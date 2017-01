Imposible olvidarlo

Nuestro beisbol ha perdido una de sus figuras cumbres. Argelio Córdoba, uno de los mánagers más atrevidos, coloridos, influyentes y exitosos, fue además, un hombre que pareció haber estudiado y ser alumno brillante, sobre cómo relacionarse con los demás, zigzaguear entre las brasas, escalar montañas, sufrir y reír, gritar de júbilo y llorar, siempre abrazado a su indestructible sentido del humor. Su muerte reactiva tantas historias, anécdotas, contradicciones, muestras de rebeldía, que me hacen pen-sar, que en ese ataúd, se encuentra un hombre con vida.

Argelio perteneció a una generación de mánagers que con su partida, se ha extinguido. Una generación que con sus características, creció entre el ruido de la notoriedad, en un beisbol incipiente puesto en marcha por Carlos García en 1970. Y el primer mánager campeón, por dos temporadas consecutivas al frente del Chinandega, dejando atrás al favorito Flor de Caña, fue Argelio. Escribiendo estas líneas estoy mirando una foto de 1971, saltando al terreno al frente de sus soldados, cobijado de júbilo. Está irreconocible hace 46 años. Joven, pelo negro, la misma nariz, su mirada afilada y acerada. Le decían “La Bruja” porque no necesitaba de escoba ni de caricatura, simplemente lo era, y me explican que quién lo llamó así fue “El Fat” García, nicaragüense fallecido días antes del Mundial de 1972, quien transmitió para los Dodgers.

EXPLOSIVA TRIPLETA

Todo ellos, Argelio, Heberto Portobanco, Óscar Larios, Enrique Jacoby, Nicolás Bolaños, Bradford, “Copa” Castillo, incluso Omier que parecía tan pacífico, eran combativos de diferentes maneras. “La Bruja” estuvo entre los explosivos, propensos a la expulsión inning tras inning. Fue una generación anterior a la de Noel Areas. No sé quién estuvo involucrado en más polémicas encendidas, entre Argelio, Heberto –posiblemente el líder- y el huracanado Óscar Larios. Cada uno de ellos era parte del show, capaces de convertir en entretenido el juego más aburrido. El público los quería, por ese amor al juego que tenían y nunca decreció.

Ser el mánager de la Selección de 1972 como reemplazo de Heberto, con Larios como coach, por recomendación de otro cubano, muy respetado, Tony Castaño fue lo máximo de su carrera. Manejando al poderoso Estelí en la segunda mitad de los años 70, aquella serie final que perdió frente al Granada de Heberto, levantó columnas de humo. Por encima de su jactancia natural, el pequeño Heberto parecía un Hércules de bolsillo con su pie aplastando el pecho de “La Bruja”. Y todos ellos eran mánagers de vastos conocimientos, capaces de enseñar beisbol como lo hacía Castaño, a los jóvenes cronistas interesados, y también a los viejos de esa época que nunca creyeron saberlo todo.

SE TRAGÓ LA MEDALLA

En 1987, después de empate y victoria sobre Cuba cerrando la fase de preparación para los Panamericanos de Indianápolis, se atrevió a gritar en la última rueda con periodistas, ¡La medalla viene!, y fuimos destrozados. El eco de aquel grito, todavía permanece. Uno de sus momentos de mayor abatimiento, fue enfrentar a la prensa norteamericana en un tráiler, después de perder 18-0 con Estados Unidos. Quería que se lo tragara la tierra, pero tuvo aliento para conservar su humor. Antes de responder la primera pregunta, dijo “pásenme un refresco por favor, el calor es intenso”.

Sin embargo, colocaría su retiro del timón en los Panamericanos de Cuba en 1991, cuando la nave pinolera se hundía, como el mayor drama deportivo que vivió. El mánager de la frase “recoge los bates y vámonos”, el mismo que se acercó a Julio Juárez frente a Cuba en el noveno inning para masticarle al oído “apúrate que me está esperando una jeva”, sintió que sus huesos estaban húmedos y que el corazón se encontraba acorralado por la frustración. Lo reemplazó Omar. “Ni modo chico, así es esto. Quizás Carlos tenga razón”, dijo y guardó el line-up que había preparado.

NO FUE UN GENIO, PERO…

No solo lo conocí en la relación mánager-cronista después de verlo jugar en la Liga Profesional de los años 50 y 60, sino que cultivamos una larga amistad nunca fragmentada. Existía un aprecio recíproco que él trasladó a mi esposa Auxiliadora, quien lo trató cuando trabajaba como cronista de deportes en Barricada. No fue un genio, pero sí un mánager que todos los equipos querían tener. “Mi momento más feliz en cada juego es el out 27 con mi equipo en ventaja”, decía. Tantas historias, tantas anécdotas, tantas discusiones, tantas bromas, tantas victorias y tantas derrotas, lo hacen imposible de olvidar, aunque queda constancia que los viejos brujos, también mueren.