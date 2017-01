Román: “Rugnvisai no es tan difícil”

El tetracampeón está tranquilo, relajado, no tiene preocupaciones y su confianza es absoluta. A Román “Chocolatito” González tampoco le presiona el hecho de que los ojos mediáticos del boxeo, estarán sobre lo que muestre en el ring contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai el 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Román atendió este viernes a los medios de comunicación en una conferencia organizada por uno de sus patrocinadores, Rexona, en un hotel capitalino. Allí habló sobre su campamento en Costa Rica, los aspectos técnicos de su preparación y también señaló al mexicano Carlos Cuadras como “tapudo”, después de que este dijera que el nica no le había dado la revancha por miedo. De su rival dijo que ya lo tiene bien estudiado y no lo considera un boxeador temible como para imaginar que ocurrirá una sorpresa en Nueva York.

“Sor Rungvisai es un peleador que se faja, su estilo de pelea me conviene pero debo de tener cuidado porque pega duro. Tengo todas las herramientas para derrotarlo. No lo veo y no es tan difícil, lo mejor es su pegada, más nada. No lo menosprecio porque el más malo te puede noquear. Es un peleador desordenado, debo tener cuidado con los cabezazos”, comentó González.

Se va el domingo

González junto a su equipo de trabajo, confirmó que viajará este domingo a Costa Rica para iniciar su campamento de entrenamiento supervisado por su entrenador Wilmer Hernández. De allí viajará directamente a Nueva York una semana antes del combate, sin regresar a Nicaragua. Román no confirmó su presencia en la ceremonia de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN) a realizarse el próximo 28 de enero en un hotel capitalino, donde el excampeón mundial boricua Félix “Tito” Trinidad le entregará el premio de mejor Atleta del Año 2016.

“En Costa Rica las subidas para correr es bueno. Lo helado nunca me ha gustado, en Big Bear se me puso frágil la piel por el frío, quizá eso me afectó en la pelea contra Cuadras”, dijo el pugilista en referencia a las diferencias que percibió de entrenar en Big Bear, California, y en Costa Rica. Al ser cuestionado sobre las palabras que Cuadras dijo a ESPN hace un par de semanas, mostrándose molesto porque el nica no le dio la revancha, González se limitó a decir: “Ese es tapudo, es lo que es”.