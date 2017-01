Sergio Ramos: "En los momentos difíciles uno necesita cariño"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se refirió a los pitos que la grada del Santiago Bernabéu ha dedicado al equipo durante el duelo de la Liga Santander que le ha enfrentado con el Málaga y que ha terminado con victoria local por 2-1.



"El Bernabéu no lo vamos a cambiar. Yo llevo muchísimos años y como dijo Marcelo han pitado a todos los grandes que han pasado por aquí. Es un toque de atención, una alarma, pero siempre sirve para que el equipo reaccione", dijo.



"Es cierto que en los momentos difíciles uno necesita cariño, no más hostias y más palos. Pero aún así sabemos cómo es nuestra afición y la respetamos y la queremos así. Hay que conseguir que ellos confíen en nosotros y que todos seamos uno y sigamos adelante", añadió.

En ese duelo el defensa fue autor de los dos tantos, que le permiten alcanzar su mayor cifra anotadora en una temporada liguera: "Contento porque he podido contribuir y ayudar al equipo con esos dos goles. Pero la alegría mayor es poder sumar los tres puntos. Lo personal hay que dejarlo siempre al margen. Pero obviamente contento por seguir batiendo récords en lo personal".



Esas dos dianas le convierten también en uno de los máximos anotadores del equipo: "Me cuesta pensar que la temporada acabe y yo sea el segundo máximo goleador del equipo. Tenemos grandísimos goleadores como Bale, Karim, Cristiano, Morata... seguro que tienen la oportunidad de adelantarme".

"A nivel personal estoy muy contento porque a lo largo de mi carrera nunca he conseguido tantos goles en lo que llevo de temporada. Si encima sirven para sumar puntos mucho mejor. Muy contento y a seguir trabajando", agregó.



El triunfo sirve además para poner fin a una racha de dos derrotas seguidas: "Hay que seguir trabajando. Veníamos de unos resultados negativos, donde la situación era complicada. Creo que esta victoria ayuda al grupo anímicamente para encarar los próximos partidos. Esa es la línea".



Además habló de su celebración de gol en el Sánchez Pizjuán, dedicada a un sector de la grada del Sevilla durante los octavos de final de la Copa del Rey: "Pedí perdón y disculpas a la afición del Sevilla como ya dije en su día y los demás no merecen ese respeto por haber insultado y haber manchado la imagen de una gran afición como la de ellos".



Asimismo hizo mención a la derrota liguera sufrida en ese mismo campo: "Fue un partido un poco engañoso. Fue uno de los mejores partidos que el equipo ha hecho para mi manera de entender el fútbol. Los últimos cinco minutos no supimos manejar el tiempo, el juego, los pequeños detalles".



"Nos hubiese gustado, hubiese sido un paso importante conseguir la victoria en Sevilla. No fue así y eso nos ajusta un poco más en la tabla y nos mete más presión para no fallar más", apuntó ante los medios.



Por otro lado quiso desmentir que hubiese un escupitajo intencionado a Iago Aspas durante el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey: "Quería aclarar lo del escupitajo que obviamente sale de donde sale, de Barcelona lo sacan los medios de allí. Un escupitajo que pego a cinco metros y él iba mirando para otro lado. Ni le doy, ni hay intención de hacer eso".