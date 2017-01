Nicaragua tras pase a Copa de Oro

La Selección de Futbol de Nicaragua encara esta tarde (12:30) su último partido en la Copa de la Unión Centroamericana de Futbol 2017 (Uncaf) ante su similar de El Salvador, con la asignatura de conseguir una victoria o como mínimo un empate que le garantice la clasificación directa a Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), evento que se realizará entre junio y julio próximo en Estados Unidos.

El equipo pinolero tiene hoy la oportunidad de conseguir uno de los más grandes saltos en el certamen de la Uncaf, desde la histórica clasificación a Copa Oro en 2009 bajo la dirección técnica de Otoniel Olivas, actual timonel del Real Estelí. Ahora, con Henry Duarte como orquestador y atravesando un momento futbolístico destacable, la Azul y Blanco apuesta a colarse por segunda ocasión al torneo de la Concacaf, sin optar una vía alterna, que sería el repechaje contra Haití, quinto lugar del Caribe para la misma competición.

Para ello, los nicas tendrán que plantar cara a la dos veces mundialista selección de El Salvador, rival directo por el cuarto cupo de la Copa Centroamericana, con el que están empatados a cuatro puntos. Dos caminos conducen a Nicaragua a Copa Oro de forma directa: un triunfo en el mejor de los casos y un empate al haber anotado más goles que los cuscatlecos (5 por 4). Eso sí, los pinoleros tendrán que remar en contra de las estadísticas en este tipo de justas, que reflejan un dominio casi absoluto de su rival en turno.

De las ocho ocasiones que Nicaragua y El Salvador se han enfrentado en Copa Centroamericana, “La Selecta” ha ganado siete y empatado uno. En esos duelos los cuscatlecos han marcado 13 goles y permitido 3. El último antecedente entre ambos seleccionados se remonta al 2011, fue un 2-0 favorable para los salvadoreños. El escenario de aquel desafío fue el mismo de hoy, el Estadio Rommel Fernández de Panamá, en el que los pinoleros perdieron tres desafíos y empataron uno ante la tímida Belice (1-1).

Seis años después de aquel frustrante torneo, la Selección de Nicaragua se muestra en pie de cara al sol, exhibiendo un futbol creativo y explosivo, que contrasta con el de antaño. Los salvadoreños lo saben, después de cuatro jornadas en la presente edición han sido testigos del crecimiento futbolístico de los pinoleros, que pese a sus dos reveses contra Honduras y la anfitriona Panamá, merecieron mejor fortuna. Con todo y eso, han facturado cinco goles, uno más que los cuscatlecos y la cuenta podría ser superior de no ser por la falta de acierto.

Sin suposiciones

Al margen de lo bien que se ha mostrado el grupo nicaragüense respecto a sus rivales, Duarte y sus pupilos deben estar conscientes de que el deporte se trata de acierto y desacierto, el merecimiento, muchas veces, es la moraleja de algo que pudo ser y no fue. Por ello, contra los salvadoreños no puede haber especulaciones, no se permite ni un mínimo margen de error y más que nunca será clave concretar las oportunidades de gol que puedan generar.

Nuevamente, como en el triunfo del viernes ante Belice (3-1), Duarte debe apostar por su once estelar: Diedrich Téllez en el marco, Fernando Copete y Jason Casco como centrales, Josué Quijano y Manuel Rosas por derecha e izquierda, respectivamente. Marlon López y Luis Peralta como medios de contención, más adelante Daniel Cadena. Juan Barrera debe aparecer por el sector derecho como media punta y al otro lado Bryan García debe relegar a Elvis Pinel, y Jaime Moreno saldría como punta.

La inclusión de García debe ser un plus para la Azul y Blanco, su desempeño, evidenciado con sus dos goles, ha sido sustancial. Sus constantes proyecciones por el carril izquierdo pueden favorecer a Nicaragua en la creación de jugadas de peligro, lo cual provoca desde la derecha con Quijano, con la diferencia que el “Brujo” es menos encarador y por momentos abusa de los centros, muchos de los cuales acaban en el vacío.

Contra El Salvador, una selección caracterizada por hacerse sentir en el juego físico, por ende es rápida en las transiciones y coherente en la elaboración de jugadas, los pinoleros deben ejercer una presión constante en la salida del rival, evitar dejar espacios entre líneas y saber administrar sus energías, sobre todo para el cierre del encuentro. Hoy, como en pocas ocasiones, Nicaragua podría cosechar uno de sus mayores triunfos, tanto por el rival como por el premio en disputa, esa ansiada clasificación directa a Copa Oro.