Román: “Hablaban mal de Arnulfo”

Es viernes por la noche, la ceremonia está por finalizar, no sin antes escuchar un discurso motivador del monarca. Román González sube al estrado, minutos antes había sido premiado como el Mejor Boxeador del Año 2016, toma el micrófono, sus primeras palabras cumplen con lo que dice el libreto: da las gracias a Dios, a su equipo de trabajo, y rememora un poco los esfuerzos y sufrimientos que significa ser el rey del deporte de los puños que lo sacó del fango de la miseria.

Hasta el momento, su discurso es parecido al de años anteriores, pero el campeón le agrega un detalle especial. En su mano izquierda, carga una placa con su foto: “quiero reconocer la Comisión Nicaragüense de Boxeo por su trabajo”, explica Román. Frente a él está toda la comitiva de la Conibop, el encargado en recibir de manos del campeón el obsequio es el general Juan Alberto Molinares, cabecilla de esta institución.

Se toman las fotos de rigor, todos sonríen, el público aplaude. Parece que la ceremonia ahora sí llegó a su final. Pero no, ¡Hey esperen! El monarca regresa al pulpito, otra vez toma el micrófono, su semblante ahora no refleja alegría, está incomodo, piensa unos segundos antes de hablar, traga un poco de saliva y cierra su discurso protestando ciertas injusticias verbales que se cometieron en contra de su antiguo entrenador Arnulfo Obando, quien falleció en noviembre del 2016, dejando huérfano al cuatro veces campeón mundial, heredero de la leyenda Alexis Argüello.

“Duele mucho”

“Es bonito cuando te halagan, pero me he sentido un poco molesto porque hoy Arnulfo no está con nosotros, y cuando estaba vivo todo mundo hablaba mal de él, decían que era mal entrenador, eso verdaderamente duele mucho, porque nadie sabe el esfuerzo que se hace para levantar a Nicaragua en alto”, exclama el rey de los pesos mínimos.

Y continua diciendo: “Arnulfo dejaba a su familia, a sus hijos para ir a un campamento de tres meses. Hoy que está muerto hablan de él, no debemos de ser así, eso duele. Tenemos buenos entrenadores, está Gustavo, Polvorita, a esa gente tenemos que darles los reconocimientos en vida, ya muertos ¿para qué? Ahora les digo a los medios de comunicación, tomen en cuenta esto, Arnulfo fue como un padre para mí, viajamos mucho, lo quiero mucho, seguiré demostrando mi talento. Disculpen si hay alguien que se sienta ofendido”.

Román finalizó su intervención. Por unos breves segundos un silencio sepulcral inunda el salón del hotel donde se realizó la ceremonia. Uno de los invitados rompe el hielo con un tímido aplauso, luego respaldado por todo el público. En la mesa central donde están los dirigentes de la Comisión, algunos aplaudieron, otros mostraron un rostro serio, como si un balde de agua fría cayó sobre su cuerpo.

El mensaje de González quedará para el recuerdo, muy pocas veces el campeón es crítico, pero esta vez no pudo evitar serlo, sus palabras fueron una perla real y sincera. De poco o nada sirven los premios cuando alguien se convierte en polvo.

Los premiados

Román González

(Peleador del Año)

Arnulfo Obando

(Entrenador del Año)

Ramiro Blanco

(Peleador nacional más destacado)

Yader Cardoza y Félix Alvarado

(Pelea del año)

Elton Lara (Prospecto del Año)

Carlos Blandón (Apoderado del Año)

Silvio Ortiz (Juez del Año)

Ramón González (Árbitro del Año)

Búfalo Boxing (Promotora del Año)

Bayron Saavedra (Prensa Escrita)

Juan Ramírez (Prensa Radial)

Canal 6 (Prensa televisiva)