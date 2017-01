Messi hace de todo

La verdadera grandeza de Lionel Messi está en ser polifuncional. Del fondo hacia delante, puede ser igualmente eficaz en cualquier posición, incluso como falso nueve. Uno lo ve y no deja de asombrarse por esa facilidad de adaptación, la importancia de su incidencia y el disfrute del juego aplicando la sencillez. Parece un futbolista sacado del corazón del Bolshoi, con una contundencia envuelta en terciopelo. No hay otro como él. Su actuación en la victoria del Barsa sobre el molesto y atrevido Eibar, que supo mantener preocupada a la defensa de Luis Enrique, exigiendo a ratos fuertemente al arquero Ter Stegen, no fue la mejor que podamos recordar después de tanta brillantez ofrecida en otros juegos en más de una década, pero volvió a ser una muestra de su catálogo de recursos y de la versatilidad de su utilidad.

PERSIGUIENDO AL MADRID

Ganó el Barsa 4-0 con goles de Denis Suárez, Messi, Luis Suárez y Neymar y cerró la primera mitad del recorrido por ese campo minado en que se ha convertido una liga que antes era solo para dos, con 41 puntos en 19 juegos, uno menos que el sublíder Sevilla, de grueso crecimiento, y adelante del Atlético de Madrid, el retador Real Sociedad y el Villarreal, que perdió ritmo. En una liga en que equipos como el Celta, el Bilbao y el Español, no son subestimados en duelos a cara descubierta, el Real Madrid, con un juego pendiente, es líder con 43 puntos, después de vencer al Málaga 2-1 con dos goles de Sergio Ramos, raramente el segundo mejor artillero del equipo de la realeza, superando a Benzema, y al largamente ausente por lesión, Gareth Bale.

LA MISIÓN DE MESSI

Sin Iniesta activando el cerebro del equipo multiplicando proyecciones, sin Piqué atrás, sin Busquets lesionado muy temprano, el hombre que sujeta embestidas y es provocador permanente con su capacidad de penetración, se necesita más de Messi, y el argentino respondió destrabando un partido que pudo ser más complicado por la forma como lo planteó el valiente Eibar. El gol de Denis Suárez en el minuto 31, con el agregado del 2-0 conseguido por Messi a los 41, el de Luis Suárez en una maniobra personal con gran definición en el 57, y el tiro de gracia de Neymar, tan desequilibrante, marcando en el 91, le dieron forma numérica a la goleada, taladrando el corazón del Eibar.