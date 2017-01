Duarte: “Nos ganaron los árbitros”

Termina el partido, Henry Duarte se dirige hacia la sala de conferencia para presentarse ante los medios de comunicación. Toma asiento, no hay sonrisas, es lo obvio, su equipo, la selección de Nicaragua, fue derrotado por El Salvador en el último partido de la Copa Centroamericana (Uncaf), robándole el boleto directo a Copa Oro.

La frustración y el enojo forman un coctel explosivo evidente en el rostro del técnico costarricense. A pesar de que hay una esperanza abierta al tener la oportunidad de disputar el repechaje contra Haití, Duarte no está conforme y volvió a manifestar su descontento contra el arbitraje y la organización del torneo.

“Siempre he sido atrevido en mi vida, me gusta ir al frente, hemos generado mucho peligro. Estoy triste porque merecíamos más. Nicaragua a la organización de la Uncaf no le falló, le dio un plus al torneo, quizás fuimos de las selecciones que mejor jugamos y esto se lo puedo decir a cualquiera. A nosotros nos ganaron los árbitros, no nuestros rivales, perdimos por esto, el juego de hoy (ayer ante El Salvador) también, es algo muy molesto, porque tratan de hacerle daño a un equipo que trata de sobresalir”, así arrancó su intervención Duarte en la transmisión que hizo Futbolnica.net.

Critica fuerte

El arsenal de críticas no tiene frenos en la lengua del timonel. Su discurso continúa, tachando de fracaso el torneo por las pocas personas que asistieron a los partidos celebrados en el estadio Rommel Fernández, en Panamá. Además insiste en que su equipo seguirá siendo ofensivo, escapando a la cobardía de meterse atrás sin generar juego. “Esta propuesta es la que tendremos siempre, porque esto es lo que hace grande al futbol, da mucha pena la gente que se vio en esta Uncaf, fue un fracaso. El buen futbol atrae a la gente, mis respetos a las personas que estuvieron en el estadio apoyándonos, les pedimos perdón”.

“Siento mucha impotencia, no clasificamos directamente porque fallamos opciones. Tratamos de mostrar una evolución, alegrar a la gente. Todos esperaban a una Nicaragua tímida, timorata, pero siempre jugamos con laterales ofensivos. Me voy con tristeza porque jugamos para ganarnos un lugar a Copa Oro”, agregó Duarte, quien está convencido que se cumplirá el objetivo derrotando a Haití. “Creo que Nicaragua va a ir a Copa Oro, a proponer e ir hacia al frente. Nadie gana nada metido adentro de su casa, hay que generar opciones para seguir creciendo”.