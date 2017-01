La Azul y Blanco confía vencer a Haití

Entre globos azules y blancos, pancartas, banners y la infaltable canción “Nicaragua Mía”, fue recibida ayer la selección nicaragüense de futbol que participó en la Copa Centroamericana. A pesar de que no se logró el pase directo a la Copa Oro, los fanáticos se mostraron satisfechos por el resultado mostrado por el combinado pinolero en dicho torneo.

La tropa nica se mostró triste por no lograr el pase directo ante El Salvador, sobre todo después de lograr un empate histórico contra Costa Rica y una victoria ante Belice 3-1. “Teníamos un objetivo claro, que era clasificarnos a Copa Oro, pero no se logró. Nos queda una oportunidad más ante Haití y hay que trabajar duro para ese partido” dijo Juan Barrera, capitán del combinado pinolero y quien dijo que hoy sabrá cuál será su próximo club. Alajuelense está interesado en contratar sus servicios.

Critican arbitraje

Otro de los aspectos importantes que mencionaron los jugadores pinoleros fue el pésimo arbitraje del torneo, sobre todo con faltas que no se pitaron a favor del combinado nacional. “El arbitraje fue un fracaso, nos quedamos muy decepcionados porque los jueces en este tipo de competencia deben ser lo más imparciales para no perjudicar ni beneficiar a nadie, en los partidos hubo varias faltas de penal y no se pitaron lamentablemente”, manifestó el defensor central Jason Casco.

Nicaragua tiene aún una chispa de esperanza llamada Haití. La selección caribeña se ubica en el puesto 69 del Ranking FIFA, 62 puestos sobre la Azul y Blanco que se ubica en el lugar 111; a pesar de la ventaja numérica en cuanto a resultados y valoraciones de la FIFA, los jugadores nica confían en poder sacar el resultado y conseguir el ansiado boleto a Copa Oro.

“Si hubiéramos ganado ayer, no hubiéramos colocado en el tercer lugar; sin embargo, no se logró el objetivo y ahora hay que pensar en el partido contra Haití, un equipo que es superior a nosotros, pues son jugadores grandes y habilidosos, pero nosotros tenemos otras virtudes y tenemos que aprovecharlas para darle alegría al país”, dijo Dani Cadena, que sin duda fue la revelación en el torneo centroamericano.

El error fatal

Diedich Téllez sabe que la mala salida ante El Salvador le costó a Nicaragua tener que ir en busca del repechaje. El arquero pinolero que se quedó con el puesto de titular desde el partido ante Panamá se mostró triste en sus declaraciones. “Estábamos muy conectados en el partido, pero de repente yo vi un balón adelantado y salí a acortarle el espacio, sin poder ver a los dos defensores que venían a cerrarlo, pero creo que esto no está perdido todavía, nos queda un partido ante Haití y en ese encuentro debemos errar menos, que fue lo que nos faltó”, concluyó Téllez.

Duarte deberá tomar nota de los errores cometidos en Panamá para no repetirlos en el partido ante los haitianos, que será una prueba de fuego para el combinado nica, pues logrando el cupo emularían la participación que se logró en el 2009 bajo el mando de Otoniel Olivas.