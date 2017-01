Denis: “Gadea lucirá por buen rato”

“El Presidente” ahora sonríe y se apasiona brindando charlas motivacionales, recordando sus momentos memorables desde el montículo. Su experiencia acumulada en Grandes Ligas, que incluyó caer en la adicción del alcohol y el poder salir de ese pozo de lamentaciones, convierte a Denis Martínez en una voz autorizada para aconsejar a los futuros prospectos y jugadores establecidos como Everth Cabrera.

Martínez, durante su visita que realizó este lunes en las instalaciones de ND Medios, donde compartió parte de su historia con los periodistas, habló sobre varios temas interesantes. Valoró el futuro del prospecto Kevin Gadea, quien esta temporada tendrá que ganarse un puesto con los Rays de Tampa Bay en Grandes Ligas, también dio su opinión sobre la recuperación y la posibilidades que tiene Cabrera de volver a las Mayores y descartó dirigir nuevamente una selección nacional mayor, aunque sí se mostró abierto a tomar un equipo de muchachos jóvenes.

¿Cuántas posibilidades tiene Kevin Gadea de quedarse en los Rays de Tampa Bay?

Pienso que Gadea tiene todas las facultades, determinación y deseo para quedarse en Tampa Bay. He visto lanzar a Kevin, he seguido su trabajo en Venezuela, se le ve el hambre que tiene de demostrar sus cualidades, me han reportado que está trabajando muy fuerte, tiene un tamaño increíble, es un tipo de mucha fortaleza y atlético. Gadea será uno de los lanzadores que lucirá por buen rato.

¿Qué es lo que más le gusta del repertorio de lanzamientos que tiene Gadea?

He escuchado que ha aprendido a tirar el lanzamiento cortado (cutter), esa es un arma que está dando resultados a nivel de Grandes Ligas. Su recta es respetada, de 94 a 96 millas, pero lo que más me gusta es su slider; si él sabe perfeccionarlo, tendrá una buena temporada.

¿Le sorprendió que los Rays de Tampa Bay le dieran la oportunidad a través de la regla 5?

No me sorprendió, pero sí me asustó que Seattle no lo protegiera, debido a eso es que los otros equipos se aprovechan haciendo el scouteo necesario. Me puse contento que los Rays hayan tomado a Gadea.

¿En qué momento se puede dar por hecho que un pelotero está realmente sano de una adicción al alcohol? Le pregunto por el caso de Everth Cabrera y porque usted pasó una situación complicada.

Mi forma es un día la vez. El tiempo que tengo de haberme recuperado eso ya está en mi pasado. Si Everth está más enfocado en el beisbol que en su preparación puede tener problemas, pero si él está más concentrado en su salud, es mejor. Para mí fue muy prematuro que volviera a jugar, pero su ímpetu no se lo podemos quitar.

Desde 1983, cuando me pasó ese problema, fue hasta 1987 que empecé a ver la luz de ese túnel. Mi prioridad era que no iba a tomarme un solo trago. Y yo lancé esos años sobreviviendo, no estaba en mis alturas. Después del 87, cuando mi recuperación estaba firme, me reencontré con el beisbol, ya nadie me paró.

¿Qué tantas posibilidades le ve a Everth de volver a Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago cuando ya tiene 30 años?

No le será tan fácil, debe probar que tiene la capacidad de jugar a ese nivel. Tiene que llegar en grandes condiciones físicas y mentales, si él está bien puede funcionar como un buen utility unos 4 o 5 años. Lo mejor de él era su velocidad y defensiva, porque al bate no tenía mucho. Pero si hay muchachos de más futuro, con mayor proyección le será más difícil.

¿Usted estaría interesado de volver a dirigir a la selección nacional en los Juegos Centroamericanos a realizarse en Nicaragua?

Estoy más entusiasmado en asumir un equipo joven, me gustaría tener esa oportunidad de un conjunto joven, que yo lo pueda preparar un año para un campeonato, de esos muchachos entre los 15 y 18 años, eso sí me gustaría. De otros equipos más grandes es conflictivo, algunos no quieren percibir, ya están en otros rumbos. Tengo otra filosofía, otra forma de que no son capaces de asumir esas responsabilidades, mi tiempo no es para estarlo perdiendo con gente disciplinada que no quiere tener un compromiso.

¿Qué tanto quiere Denis Martínez realmente de que Bartolo Colón, quien tiene 233 triunfos, supere su récord de 245 para un latino en Grandes Ligas?

¿Qué tanto quiero eso? No quiero tanto tampoco (ríe). Si Bartolo lo logra bien, si no, no hay problema, no es algo que me tenga pendiente. Creo que sería un honor y orgullo si Bartolo rompe el récord, porque para eso están. Eso es cosa de ego hasta cierto punto, en ese aspecto estoy tratando de ser más humilde, porque verdaderamente no me llena ni me satisface eso. Más bien espero que otros sobresalgan y si lo hacen, pues bien merecido.