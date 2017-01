El “Alacrán” va con todo ante Vargas

El retador al campeonato mundial súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Miguel “Alacrán” Berchelt, viajó el fin de semana a Los Ángeles, California, para su disputa el sábado en Indio, California, donde enfrentará al monarca Francisco “Bandido” Vargas, a quien reconoce como un gran guerrero y al que está seguro de destronar.

Acompañado de su equipo de trabajo, encabezado por su manejador, Alfredo Caballero, Berchelt tomó un vuelo desde esta capital hacia Tijuana, de donde posteriormente cruzó la frontera para viajar por vía terrestre hacia Los Ángeles, para estar algunos días previo a su pleito estelar de esa función que será transmitida por HBO a todo el mundo y por Azteca 7 a todo México desde el casino Fantasy Springs de Indio, California.

“Sí, ya estoy listo, por ahí dicen que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, llegó la hora de subir al avión y ya estoy ansioso de estar en Los Ángeles”, comentó poco antes de subir al avión. Entusiasta, negó tener presión, estar pensativo y mucho menos atemorizado por la gran oportunidad que se le presenta: “No, estoy pero emocionado, muy emocionado.

Contento

“Estoy emocionado de pelear en Estados Unidos, de pelear por HBO, es algo por lo que he trabajado mucho desde que llegué a Mérida en 2010 a trabajar con mi empresa Max Boxing y llegó el momento de ver de qué estamos hechos”. Y aseguró: “Vamos para adelante que hay que ganar el título, vamos con todo, menos con miedo”.

Dijo que en esta ocasión estará privado de la presencia de sus familiares, que se quedarán en Cancún, y de su esposa, que permanecerá en Hermosillo. “Me duele que no estén conmigo, pero sé que desde la tele me estarán apoyando y el ‘Bandido’ va a pagar por ello”, comentó en tono de broma, pero convencido de que viaja a hacer lo necesario para destronar y quitarle el invicto a Vargas.