El “Gigante” Mendoza critica al “Chocorroncito”

Julio Mendoza no olvida el día que le dieron a conocer la noticia que pelearía el título mundial ante el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) José Argumedo, en Nayarit, México, y aunque muy pocos le daban oportunidad de aguantarle la pegada al monarca de peso mínimo, Mendoza no se acobardó y sacó a relucir su gallardía en el combate, el cual resultó a favor del mexicano por decisión unánime.

Para el jinotegano, apodado como el “Gigante” más por su gallardía que por su tamaño, el boxeo fue la puerta que abrió para tratar de darle gloria a su localidad. “Me metí en el boxeo porque es algo que llevo en la sangre y siempre quise darle gloria a mi país, además de ser parte de la historia del deporte jinotegano por encima del dinero que pueda ganar”, manifestó el humilde pugilista.

Julio proviene de una familia pobre, pero asegura nunca haber pasado hambre, pues sus padres trabajaban día y noche como comerciantes para garantizarle el alimento. “Mis padres se dedican al comercio y trabajan duro para salir adelante. Como campeón mundial ayudaría mucho en la economía familiar, pero quiero más darle alegría a Jinotega”, manifestó.

En el camino del boxeo hay varios tipos de boxeadores, los talentosos, los pegadores y aquellos cuyo coraje los lleva a alcanzar la proeza, para el “Gigante” lo más importante es el trabajo duro y no ser cobarde. “Yo pienso que tengo mi talento y también trabajo duro, creo que si combinas las dos cosas se forma un buen prospecto”, añadió.

Critica al “Chocorroncito”

Cuando se le pregunta al pequeño gigante acerca de la disciplina, se limita a decir que entregarse al gimnasio es lo que da los triunfos, sin embargo de repente a Julio se le enciende la chispa de la polémica y declara que no importa cuántas oportunidades te den si sos un boxeador indisciplinado. “Si no te entregas de corazón al gimnasio y no te preparas, no vas a llegar a ningún lado, como el caso del Carlos ‘Chocorroncito’ Buitrago, quien con tres oportunidades de título mundial no ha conseguido nada; él puede tener el talento, pero es indisciplinado”, señala.

Reto

Mendoza tendrá que batallar ante el boxeador mexicano Ulises “Condorito” Martín (9-3-1) el próximo 3 de febrero en un hotel capitalino, por el título Fedecentro paja de la Asociación Mundial de Boxeo. Es la oportunidad de oro para demostrar que tiene el talento para disputar nuevamente el título mundial, esta pelea cobra vital importancia, pues podría ser el trampolín que Julio necesita.