Alvarado: “Si venzo a Gamboa disputaré título”

René “Gemelo” Alvarado (24-7, 16 nocauts) finalmente está viendo una luz clara, luego de atravesar muchos valles de problemas personales que incluyeron la muerte de su bebé, Renesmee. Los problemas de salud que presentó la pequeña mantuvieron desconcentrado al pugilista, quien en su momento se divorció del gimnasio, reconciliándose con él en diciembre, tras aceptar la pérdida de su hija.

Pero el 2017 ha empezado con buenas noticias para Alvarado, ayer la empresa Golden Boy Promotions le comunicó que enfrentará al excampeón mundial cubano Yuriorski Gamboa el 11 de marzo en el Turning Stone Resort y Casino, Verona, en Nueva York, en respaldo al choque entre David Lemieux y Curtis Stevens, en un evento que será transmitido por HBO. Los pronósticos están en contra de René, este es el rival más complicado que enfrentará en su carrera y con un palmarés fantástico de 25 triunfos y solamente una derrota por nocaut contra el estadounidense Terence Crawford.

Mente positiva

Aun con el panorama en contra, es imposible quitarle la motivación al “Gemelo”. Cree que puede sorprender, pero lo que más lo tiene ilusionado es que de ganar podría tener una oportunidad de título mundial. “Estoy entrenando el doble, esta oportunidad es grande para dar un bonito espectáculo. Este es el peleador de más nombre y difícil que enfrentaré en mi carrera, tengo la mente positiva porque sé que en esta categoría (130 libras) puedo sorprender”, comentó René.

Alvarado, quien continúa trabajando con su entrenador Sergio González, considera que la clave para llevarse un triunfo contra Gamboa es presionarlo, cerrarle los espacios, evitando que desarrolle su boxeo. “Estamos haciendo la preparación debida, tratando de mejorar técnicamente. Tengo que llevar la iniciativa, en media y larga distancia. Él es un peleador que se faja también, pero si me toca ir a buscarlo, lo haré, debo presionarlo”.

El “Gemelo” está corriendo por la mañana en la carretera a Tipitapa y también en la pista de carretera a Masaya. “En los guanteos que estoy haciendo me veo mejor. Trataré de buscar a alguien con similar estilo de Gamboa para que me ayude. Si gano la pelea, me prometieron que pelearía título mundial”, dijo Alvarado, quien no pelea desde el 15 de julio del año pasado cuando venció a Jayson Vélez.