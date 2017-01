Moreno: “Me siento insatisfecho, pero volveré”

Jaime Moreno viajó ayer a España, donde se integrará al Cultural Leonesa, club de la tercera división de España. El venezolano, nacionalizado nicaragüense, se fue con un sabor agridulce después de que Nicaragua no pudiera conseguir el boleto a Copa Oro de forma directa, dependiendo ahora de un resultado positivo contra Haití en el repechaje a realizarse en marzo.

Moreno entre líneas dejó una leve crítica a la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut). Acostumbrado a recibir un trato excepcional y profesional en un futbol como el español, el venezolano notó las discretas condiciones con las que cuentan los futbolistas en nuestro país, no solamente en infraestructura sino también por los viáticos que recibe.

“Toca pasar página”

“He sido ese referente que necesitaba esa selección, aunque me siento un poco insatisfecho por no haber podido anotar el gol que pudiera darle el boleto a la selección, pero volveré.

Es normal que se sienta una tristeza porque duele perder, pero toca pasar la página”, dijo Moreno a Ariel Boza, de 8 Deportivo. Moreno insistió en que regresará si el técnico costarricense Henry Duarte le convoca para los dos posibles enfrentamientos contra Haití.

“Volveré con la selección, a pesar de las cosas que le hace la federación al jugador. Pero gracias al cariño de la afición uno quiere regresar, por mi país voy a venir siempre. Todos nos sentimos comprometidos para Haití, lo único que sé de ese equipo es que está mejor ubicado en el ranking de FIFA que nosotros, pero los números no me dan miedo, eso me da igual.

Nosotros siempre iremos a buscar los partidos. En este tiempo estaremos con nuestros clubes y activos, llegará su momento en que Henry Duarte realice su llamado”, agregó Moreno, quien fue titular en cinco de los seis partidos que disputó la selección nacional en la Copa Centroamericana Uncaf.