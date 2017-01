Zidane no piensa en eliminación

El técnico del Real Madrid, ZinedineZidane, aseguró ayer que no piensa en una eventual eliminación esta tarde (2:15) ante el Celta en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, insistiendo en que el equipo está bien.

"No pienso en eso. Mañana (hoy) volveremos a hablar, pero no pienso en eso. Pienso en el juego y hacer el partido que debemos hacer y después, veremos", dijo Zidane en rueda de prensa, al ser preguntado sobre si consideraría un fracaso una eventual eliminación.

"Estoy lejos de todo eso", insistió el técnico, cuyo equipo debe remontar en Vigo ante el Celta el 1-2 adverso encajado en la ida en el Santiago Bernabéu.

"Sabemos la dificultad del partido perdiendo el primer partido, pero para nosotros no va a cambiar nada, sabemos que tenemos que meter gol", dijo Zidane, que acude a Galicia con un equipo lastrado por las bajas de hombres como Dani Carvajal, Marcelo, el croata Luka Modric o el galés Gareth Bale.

"Ahora estamos los que estamos y vamos a luchar porque los que menos oportunidades tienen de jugar, ahora tienen la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien", dijo Zidane.

"Las lesiones son muchas", reconoció el técnico blanco, quien insistió en que "no estoy preocupado en el sentido de que esto lo vamos a sacar a adelante, me gustaría tener a todos, sí, me molesta que algunos están fuera, sí, pero no podemos hacer nada".

"Dentro de una temporada pasa, los jugadores se lesionan, ahora hay que seguir con los que estén listos porque físicamente estamos muy bien y vamos a seguir así", añadió.

Zidane tambiénnegó que vaya a cambiar de esquema debido a sus lesiones asegurando que "no vamos a cambiar nada, va a haber otros jugadores que van a jugar y lo van a hacer bien y no vamos a cambiar nada, ahora van a jugar los demás y lo van a hacer bien".