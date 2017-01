Cabrera: “Estoy listo para asumir el reto y fajarme”

En el Estadio Nacional Denis Martínez, la figura de Everth Cabrera salta rápido a la vista. Es el pelotero que corre de un extremo a otro del campo buscando desesperadamente las condiciones físicas que le permitan llegar en buena forma al Spring Training con los Medias Blancas de Chicago.

A mediados del mes de febrero, el nandaimeño deberá reportarse al campamento de su nueva organización, a la que llega con un objetivo claro: impactar para quedarse en el equipo grande.

A menos de un mes para reportarse al Spring Training, ¿cómo se siente Everth Cabrera?

Me siento muy bien, estoy en excelentes condiciones, listo para iniciar el Spring Training. En realidad me siento contento de contar con esta nueva oportunidad, estoy claro de que no puedo desaprovecharla. Me siento motivado de volver al mejor beisbol del mundo, porque creo que puedo hacer un buen trabajo.

¿Cuál ha sido el enfoque principal de tu preparación?

He dedicado gran parte de mis entrenamientos a mejorar mi técnica de bateo, he mejorado algunos detallitos de mi swing. Estoy trabajando para demostrar en el Spring Training que también puedo hacer un gran trabajo desde el cajón de bateo y que no dependo solamente de mi capacidad defensiva. Los últimos meses me han servido para madurar como bateador.

¿Qué tan difícil será impactar en el Spring Training?

Impactar en los entrenamientos primaverales no es tarea fácil y estoy consciente de que me espera una prueba sumamente complicada, pero estoy listo para asumir el reto y fajarme como lo hice en mi primera oportunidad de escalar a Grandes Ligas.

¿Considerás que la presencia de Rick Rentería será clave para tus proyecciones en el equipo?

Claro que sí, porque él es un mánager que me conoce, que vio mis primeros pasos en el beisbol organizado y que sabe mi forma de juego. Rentería fue testigo de mis mejores momentos con los Padres de San Diego, él sabe de lo que soy capaz cuando estoy saludable y preparado.

Los Medias Blancas de Chicago te dan esta nueva oportunidad, ¿qué les ofrecés a cambio de su confianza?

Yo les garantizo que pondré mi mayor esfuerzo, que me entregaré al máximo en cada entrenamiento. Es precisamente pensando en que no debo fallar que he estado muy enfocado en mi preparación.