Jimmy Bermúdez estará fuera de acción

En la sala de su casa, Jimmy Bermúdez se sienta a ver los programas deportivos y a leer las noticias de los periódicos para mantenerse informado del acontecer diario en el beisbol casero. La nostalgia invade sus pensamientos cuando viene a su mente el recuerdo de aquel 24 de septiembre del 2016, fecha que para él es inolvidable, pues sufrió un accidente que lo mantiene inhabilitado provisionalmente del deporte.

De aquella tarde, Bermúdez recuerda todo, la hora del suceso, el color rojo de la mototaxi que lo trasladó al hospital, la sangre que derramó y la imprudencia del conductor, que por una mala maniobra se estrelló en la parte trasera de una camioneta. Producto de ese accidente el brazo izquierdo del pistolero y su hombro derecho se vieron gravemente lesionados y fue operado por el doctor Sergio Chamorro, exportero del Real Estelí.

El lanzador manifiesta que las heridas aún duelen, pero duele más el querer jugar y no poder. Los médicos le han programado la extracción de las platinas a inicios del próximo mes, pero no podrá jugar este año, sino hasta el 2018. “Voy a cirugía en un mes para que me extraigan las platinas de mi brazo izquierdo y revisar también cómo va la solidificación del hueso, no creo poder ayudarle al San Fernando este año, solo espero volver para el próximo”, destacó el lanzador.

Entre los jugadores del San Fernando, Bermúdez era el capitán de los lanzadores, mientras que Renato Morales es el capitán de los bateadores. Tener dos capitanes en el equipo es algo que se ha convertido en una tradición entre los jugadores de Masaya. Sin embargo, esta temporada, que inicia el próximo 24 de febrero, Jimmy podría dejarle la estafeta a Alí Sotelo.

Actualmente, Bermúdez tiene como principal medio de subsistencia dos mototaxis, las cuales alquila a diario. El pelotero vive en Ticuantepe, en el barrio Eduardo Contreras, conocido popularmente como “Nancite”, pero por asuntos de regionalización juega con Masaya en el Pomares.

Problema extenso

Desde el inicio de nuestro beisbol, al día de hoy, ningún pelotero ha gozado de un seguro de vida por parte de sus equipos, el beisbol es un deporte de momento y son muchos los ejemplos de peloteros que terminan sus días viviendo gracias a la caridad de vecinos, amigos o familiares después de haberle dado gloria a este país.

El caso más reciente fue el del zurdo Antonio Herradora, quien pasó muchas dificultades económicas antes de fallecer, en agosto del 2016.

“Cuando nos pasan accidentes comenzamos a hablar de la importancia de los seguros de vida, pero hay peloteros que han jugado por más de 20 años y no tienen de donde echar mano, pienso que inclusive le conviene al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) porque se cotizaría un montón de dinero”, mencionó el lanzador.

Bermúdez cree conveniente que los peloteros con mayor peso mediático del país le soliciten al Gobierno que se establezca un decreto para que los atletas dispongan de un seguro de vida, de lo contrario, asegura que no valdrá la pena hacer deporte.