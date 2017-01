¡Cayó el coloso!

No estaba escrito, pero ocurrió. El Real Madrid fue obligado a quemar sus naves, ir al frente en todas las circunstancias sin mirar atrás, y finalmente, al inutilizarse su esfuerzo, tirar la toalla frenado por un Celta que supo manejarse balanceándose en la incomodidad que planteó el partido sin red debajo. O ganaba el Madrid, o corría el peligro de desplomarse con un empate, o peor aún con una derrota. Y con el 2-2, se desplomó. Fue como ver caer al coloso de Rodas.

SIEMPRE CONTRA LA PARED

Ni tan cerca, ni tan lejos. Así estuvo el Real Madrid en su intento de resurgimiento frente al Celta en Vigo. El 2-2 mortal que eliminó al equipo de la realeza en la Copa del Rey, y le permitió al Celta seguir abriéndose paso hacia el futuro, pudo ser modificado en varios momentos y de diferentes formas, pero el autogol de Danilo en el minuto 43, dejando atrás 0-1 al equipo de Zidane, que pretendía voltear el 1-2 adverso en el Bernabéu, condicionó el segundo tiempo, no desesperando al Madrid ni haciendo especulativo al Celta, simplemente manteniendo al Real contra la pared, con la soga apretando su cuello, sin poder sacarle el máximo provecho al gol de Cristiano en el minuto 61, con un tiro libre capaz de taladrar una pared de mármol, estableciendo el 1-1.

No pudo el Madrid volcarse con la voracidad que lo identifica, quizás, extrañando los desbordes de Marcelo y Carvajal por las bandas y la presencia de Modric como productor de una mayor capacidad de agresión con sus penetraciones y trazados entre líneas. Si fue al frente exhibiendo sin deslumbrar, sin abrumar, su mayor jerarquía, fundamentada en su facilidad de proyección. El problema es que el Celta estuvo atento para contragolpear y lo hacía agrupándose adecuadamente, avanzando con una buena utilización del desmarque y manteniendo a la defensa del Real preocupada por no desarticularse. Más intenso el Madrid y mas terco el Celta. No un gran futbol, pero si muy exigente e incierto.

DOBLANDO EL REY

En una lucha tensa y emocionante, afectada por los apresuramientos, el Real Madrid dobló su rey en el tablero de esta Copa, borrando el triplete de sus pretensiones. Fatal Danilo rematando contra su propia cabaña en lugar de despejar un rechazo providencial de Kiko Casilla sobre disparo de Guidetti. La gran falla después de la gran salvada en el minuto 43. El 1-0, crispó de amargura al Madrid. El taponazo impresionante de Cristiano que hizo crecer la lluvia en el 61, equilibró la pizarra, pero Wass de derecha, aclarando una maniobra que se estaba esfumando en la confusión, volvió a proporcionar ventaja 2-1 al Celta en el 84, y antes de conocerse la extensión de tiempo, el formidable gol de cabeza de Lucas Vásquez sellando el 2-2.

El Celta no necesitaba “algo más”. El coloso había sido derribado copa en mano. Ah, si aquella jugada de doble remate realizada por Cristiano, con rebotes consecutivos en travesaño y base del poste, se hubiese concretado, otra podría haber sido la historia con el Madrid en ventaja, y yo tendría pelos en la cabeza.