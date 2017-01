De la Hoya arrestado por conducir ebrio

El promotor Oscar de la Hoya fue detenido este miércoles por la madrugada en la ciudad de Pasadena, California, por conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, según varios reportes.

De la Hoya fue citado para una fecha posterior y dejado en libertad. El portal TMZ fue el primero que reportó el arresto. De acuerdo a The Associated Press, De la Hoya conducía una Land Rover al momento de ser detenido por oficiales de la Patrulla del Estado de California a la 1:57 a.m. hora del Pacífico. El oficial Stephen Brandt dijo que los oficiales que realizaron el arresto sintieron un fuerte olor a alcohol proveniente del vehículo. Explicó que De la Hoya falló una prueba de sobriedad y fue detenido en ese momento.

Descontrolado

“Una Land Rover fue avistada a exceso de velocidad en Del Mar Blvd. al oeste de Arroyo Blvd. con violaciones mecánicas”, dice el reporte de la Patrulla de California obtenido por Dan Rafael, de ESPN. “El vehículo fue detenido posteriormente y se le informó al conductor de la razón de la detención. Mientras hablaba con el conductor del vehículo, el agente investigador detectó el olor de una bebida alcohólica emanando del interior del vehículo. Al conductor se le pidió saliese del vehículo.

“Mientras el oficial investigador hablaba con el conductor en las afueras del vehículo, continuó detectando el olor de una bebida alcohólica emanando de la boca y persona del conductor. Al conductor se le mostraron y se le demostraron una serie de pruebas de campo de sobriedad. El conductor estuvo de acuerdo con las pruebas y las falló de acuerdo a como le fueron demostradas. El conductor fue arrestado”.