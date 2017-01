Frente al impacto provocado por la muerte del joven pitcher de 25 años Yordano Ventura, desde lo alto de la colina que lo vio impulsarse hacia la grandiosidad como lanzador, Nolan Ryan soltó hacia el corazón de la zona de strike una de esas rectas por encima de las 100 millas que lo caracterizaron cuando era el pitcher más temible del beisbol: es un problema de cerebro vacío, dijo en su Facebook. Escuchar eso, con una dureza que golpea por su certeza, duele, y deja manchas de sangre.

DESARMADOS. El gran pitcher, instalado desde hacer largo rato en el Salón de la Fama por sus impresionantes cifras que incluyen siete no hitters entre sus 324 victorias con 5,714 ponches, exterioriza una opinión inyectada del malestar que surge de lo irreparable: el lugar de un pelotero es el terreno de juego, luego su casa. El alcohol, las drogas y las fiestas son enemigos mortales. Creo que los equipos de Grandes Ligas deberían poner clausulas más fuertes respecto a la vida fuera del terreno de sus peloteros en países tercermundistas y contratar personas de consejería especializada. Mientras se les pague tanto dinero a muchachos que vienen de una pobreza extrema, sin un sistema de preparación, se seguirán matando, porque el dinero se les va a la cabeza y se encuentran con cerebros vacíos.

BORRANDO EL FUTURO. Ryan nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo manejas tu vida entrando a la grandeza económica, sin preparación, sin sentido común, sin brújula, sin preocupación por ti mismo? La madre de Yordano no podía ni quería ocultar su contrariedad por encima de la tragedia. “Miren esto –les decía a jóvenes compañeros de su hijo– y tomen ejemplo de lo que no se debe hacer. ¡Cuántas veces le advertí! Y me decía, ‘déjeme a mí, no importa si se me parto el cuello’”, y se le partió, arruinándolo todo, haciendo desaparecer su presente, y su futuro, dejando solo unas huellas de su pasado, que con el paso del tiempo será abreviado y finalmente, aún carente de proezas pese a su potencial considerado exuberante, desvanecido.

JUGAR CON FUEGO. Yordano era una llamativa posibilidad de algo grande. Era, es una palabra horrible de usar para alguien que tenía apenas 25 años en plena proyección. Acabamos de atravesar este tipo de experiencia dolorosa con el cubano José Fernández. No puedes estar jugando con fuego sin capacidad de razonar sobre el peligro y sus consecuencias. Rabiamos por la agonía de la luz y estos chavalos la apagan muy temprano. En el momento de lo trágico, como dice Juan Rulfo en su “Pedro Páramo”, el joven dominicano Ventura debe haber sentido el retrato de su madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándole el corazón, como si ella también sudara, consciente de lo triste que es tener un cerebro vacío.