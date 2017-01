Alvarado y Cristofer, obligados a noquear

Félix Alvarado (24-2, 20 nocauts) y Cristofer González (20-2, 14 nocauts) saltarán esta noche al ring del Puerto Salvador Allende, con la obligación de gustar, ganar y noquear a sus rivales mexicanos. Alvarado enfrentará a Roberto Rodríguez (11-1, 8 nocauts) en 108 libras con el título latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego; mientras que González intercambiará metralla con Samuel Méndez (20-13-1, 14 nocauts) en 112 libras.

Tanto Félix como Cristofer están a la expectativa de disputar título mundial en los próximos meses. Más que el resultado, lo que interesa ver de ambos es su desempeño en el ring, para posteriormente hacer las valoraciones respectivas sobre sus posibilidades de conquistar una corona. Este jueves en la ceremonia de pesaje, Félix no tuvo problemas en la báscula, marcando 108 libras, al igual que su rival.

Cristofer volvió a mostrar problemas con el peso. Hizo 114.6, cuando el enfrentamiento se pactó en 112, con una libra de tolerancia. Lo de González es reiterativo y es complicado entender por qué no asume el compromiso de la manera correcta, independientemente de que no esté un título disputa. Méndez sí cumplió en la báscula, marcó 111.8, dos gramos por debajo de la categoría.

“No fue difícil dar el peso, siempre me mantengo entrenando en el gimnasio. Me alegra mucho volver a pelear ante mi público, espero brindar una gran presentación y ganar ese título, es importante porque eso me permitirá acercarme a una nueva oportunidad de título mundial con el CMB. Si puedo ganar por nocaut, no perdonaré a mi rival”, comentó Alvarado, quien ha disputado dos veces campeonato del mundo, sucumbiendo en ambas por decisión unánime ante el japonés Kazuto Ioka y el argentino Juan Carlos Reveco.

Más combates

En otros enfrentamientos, Rudy Cordero se medirá a Juan Santana. Franco Gutiérrez debuta ante Everth Luque y Bryan Mairena intentará derrotar a Carlos Calero. La cartelera es organizada por la promotora Nica Boxing, de Pablo Osuna, e iniciará a las 7:00 p.m. La entrada es gratuita.