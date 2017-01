Hay que aprovechar

Solo sé que no sé nada, dijo más con realismo que con humildad, un sabio como lo fue Sócrates. Es una frase estimulante para permanecer en busca de la superación. No es recomendable contentarse con lo que uno sabe, siempre se necesita saber más, lo que equivale a no terminar de levantarse del pupitre del aprendizaje, y la Asociación de Cronistas Deportivos que preside Moisés Ávalos nos ofrece esta tarde, un seminario como evento previo a la ceremonia de premiación, programada para mañana con el reconocimiento de Atleta del Año a Román “Chocolatito” González. La actividad, tendiente a la amplitud de conocimientos de cada uno de nosotros, algo necesario para fortalecer el avance independientemente de la edad de cada quien, se realizará en el Holliday Inn.

Entre 2 y 3 de la tarde, el colega canalero de vasta experiencia, Nicolás Espinoza, nos hablará sobre “cómo se futbolizó Panamá”, logrando abrirse paso e imponerse en un país usualmente atrapado por el beisbol y el boxeo; entre 3 y 4, el boricua Edwin Rodríguez, quien fue mánager de los Marlins y será jefe de la tropa puertorriqueña en el Clásico, abordará el futuro de los Clásicos Mundiales de beisbol, refiriéndose también a la experiencia de esa isla en su tránsito por el certamen; finalmente, entre 4 y 5 de la tarde, el púgil Félix “Tito” Trinidad, Campeón Mundial en tres categorías diferentes, ofrecerá una conferencia de prensa. Se trata de un atractivo “combo”.

De esa forma, la ACDN nos coloca frente a una excelente oportunidad que debemos agradecer y sobre todo, aprovechar. Va a ser difícil ajustarse al horario por las etapas de preguntas y respuestas que seguramente se extenderán por lo interesante de los temas. Lo esencial, es la utilidad que podemos sacarle antes de levantarse el telón el sábado, para un acto en el cual se le entregará la Orden Roberto Clemente a ese formidable pelotero que siempre fue Nemesio Porras, hoy convertido en eficiente dirigente. En el evento, uno de los más espectaculares peleadores pinoleros, Rosendo Álvarez, un auténtico búfalo entre las cuerdas, campeón en dos divisiones, recibirá una distinción, correspondiéndole a Trinidad entregarla.

A pocas horas, la gran intriga es si vendrá “Chocolatito” desde Costa Rica, donde está entrenado para su pelea del mes de marzo. Moisés lo da por hecho, pero ciertas dudas permanecen en pantalla. Ojalá, el principal protagonista de la ceremonia, pueda estar presente.