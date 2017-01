Félix “Tito” Trinidad arriba a Nicaragua

El legendario boxeador boricua, Félix “Tito” Trinidad, arribó a Nicaragua la tarde de este viernes, para participar en la gala de premiación que celebrará la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN), mañana sábado en el Hotel Holiday Inn, donde el excampeón mundial le entregará el reconocimiento de mejor “Atleta del Año 2016” a Román “Chocolatito” González.

Trinidad atendió a los medios oficialistas en el salón Vip del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Allí habló brevemente sobre su carrera, recordó el combate memorable que sostuvo contra Oscar de la Hoya, a quien venció por decisión mayoritaria en 1993, y también expresó que le gustaría encontrarse con Ricardo “El Matador” Mayorga. Trinidad dijo que el nica es una persona humilde fuera del ring a pesar de sus “bravuconadas” antes de cada pelea.

“Estoy muy contento de estar en Nicaragua. Cuando me hablan de este país, lo primero que se me viene a la mente es Alexis Argüello. También pelee con un nica, Mayorga, él es una persona humilde a pesar de sus bravuconadas, me gustaría volver a verlo”, dijo Trinidad, quien aseguró que la pelea más importante fue contra de la Hoya.

“Vengo a pasar unos días chéveres en Nicaragua con mi familia. De Román puedo decir que es tremendo boxeador, pega muy duro y es justo que sea el mejor libra por libra. Es un hombre de gran humildad”, comentó Trinidad, quien brindará conferencia de prensa en el Hotel Holiday Inn. Mayorga será invitado para compartir unos momentos con el boricua.