Suárez pone segundo al Barcelona tras la derrota del Sevilla

El Barcelona (2º) salvó un punto en el estadio del Betis (13º) gracias a un gol en el último minuto del uruguayo Luis Suárez, un resultado que le coloca segundo en la clasificación provisional tras la derrota del Sevilla ante el Espanyol (3-1).

El gran beneficiado de la jornada puede ser el líder Real Madrid, que podría aumentar la ventaja con respecto a todos sus perseguidores si derrota en el último partido de este domingo a la Real Sociedad (5º).

Los blancos, que se enfrentan más tarde a la Real Sociedad (5º), cuentan 43 puntos, aunque con dos partidos menos. El Barcelona tiene 42, los mismos que el Sevilla (3º).

En uno de los peores partidos del Barcelona esta temporada, el Betis se adelantó en el minuto 75 con un gol de Álex Alegría.

Los azulgranas lograron empatar con un tanto de Suárez tras un pase de Lionel Messi (90). Fue el 16º del uruguayo, máximo realizador del campeonato con un tanto de ventaja sobre su compañero argentino.

El final del partido estuvo marcado por una acción anterior, cuando el defensa argelino del Betis Aissa Mandi despejó un balón que había superado completamente la línea de gol (76). El árbitro Alejandro José Hernández no vio la acción.

"He visto una foto. Es el discurso de siempre, los árbitros necesitan ayuda, que viene a través de todo el material, las cámaras están para ayudarles. Esta jugada es un reflejo de lo que podría cambiar", señaló el técnico azulgrana Luis Enrique.

El preparador español pagó un alto precio por rotar a sus jugadores pensando en la ida de semifinales de la Copa del Rey del miércoles ante el Atlético de Madrid. Hizo seis cambios en el once, incluyendo tres defensas, lo que aprovechó el Betis para protagonizar un mejor arranque.

"He visto imprecisiones en jugadores que no suelen ser imprecisos. No es disculpa, no hemos estado a nuestro nivel ni de lejos. El rival se va creciendo y tu eres más pequeño", analizó Luis Enrique.

Tres cambios rápidos

El arquero alemán Marc-André Ter Stegen tuvo que emplearse a fondo para evitar el 1-0 en disparos de Rubén Castro (11) y Dani Ceballos (18).

Poco a poco los azulgranas fueron encontrando automatismos. Su mejor oportunidad en la primera parte fue un tiro del brasileño Neymar, tras asistencia de Messi, pero respondió el arquero Antonio Adán (37).

Descontento con el panorama Luis Enrique hizo sus tres cambios al inicio de la segunda mitad, pero el dominio del balón siguió siendo de un Betis muy ambicioso, capaz de castigar a los azulgranas con una intensa presión.

Tras un mal despeje de Ter Stegen, Alegría abrió el marcador de cabeza. Tres minutos antes Rubén Castro había disparado al poste tras regatear a Gerard Piqué.

Con el marcador en contra el Barcelona por fin despertó. Justo después del tanto local llegó la polémica, con el despeje de Mandi.

En un final frenético, con ocasiones para los dos bandos, fue Suárez el que acertó y permitió al Barcelona irse de Sevilla con al menos un punto.

Con este empate, el Sevilla tenía la oportunidad de colocarse líder de La Liga, pero el equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli perdió la oportunidad al perder en su duelo ante el Espanyol (3-1)

Las cosas se torcieron para el equipo de Sampaoli desde el principio. En la primera jugada del partido, penal de Nico Pareja y expulsión del central argentino. El exsevillista José Antonio Reyes anotó el penal poniendo en ventaja a su equipo (3).

Pese a jugar con un hombre menos, el Sevilla logró el empate con un tanto del monenegrino Stevan Jovetic (19), pero el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores acabó definiendo en el segundo tiempo, con goles de Marc Navarro (46) y Gerard Moreno (70) para sumar tres puntos que le meten en la lucha por los puestos europeos (9º).