Santa Cruz corrige y triunfa

El boxeador mexicano Leo Santa Cruz recuperó el título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de vencer por decisión mayoritaria al irlandés Carl Frampton en una pelea realizada la noche del sábado en el MGM Grand Arena de Las Vegas (Nevada).

Santa Cruz (33-1-1) consiguió vengar la única derrota de su carrera frente al irlandés, que también perdió el invicto en este combate para quedarse con una marca de 23-1. En una pelea llena de acciones divididas, los jueces dieron la victoria al boxeador azteca con puntuaciones de 114-114, 115-113 y 115-113.

“En esta pelea yo puse todo mi corazón. Sabía que ante mi gente podía conseguir la victoria. Estoy feliz de devolverle este cinturón a México”, dijo Santa Cruz. El primer round empezó con mucha acción, ya que aunque Santa Cruz trató de establecer distancia gracias a su mayor alcance, la rapidez de Frampton lo obligó a un intercambio franco de golpes.

Poco a poco, Santa Cruz empezó a sacar de balance al irlandés, que pese a su rapidez no encontraba huecos en la defensiva del mexicano. Para el cuarto asalto, Frampton insistía en llevar al “Terremoto” mexicano al terreno del intercambio, aunque no siempre tenía suerte. Cuando terminaba el asalto, Leo consiguió enviarlo a la lona, aunque el referí consideró que el campeón se había resbalado antes de ser golpeado por Santa Cruz.

A mitad del combate, la pelea se mantenía en un ritmo muy parejo, ya que aunque Leo era el que más insistía, se encontraba con la movilidad impecable de Frampton que evadía muy bien para luego entrar conectando principalmente al rostro.

El jab fue vital en la recta final de la pelea, ya que Frampton trató de acelerar el ritmo de la pelea pero el “Terremoto” consiguió mantenerlo a distancia y así consolidar su triunfo en dos de las tres tarjetas de los jueces del combate.

“Mi cabeza me decía que lo persiguiera y lo presionara pero mi esquina me dijo que fuera inteligente, que boxeara más y eso fue lo que hice”, opinó Santa Cruz. “Yo soy un hombre de palabra y claro que le doy la revancha (a Frampton) como él me la dio a mí”, agregó.

Mikey García reina

En el evento coestelar de la noche, Mikey García se convirtió en el nuevo campeón ligero de la CMB luego de vencer por nocaut en el tercer round (2:21) al montenegrino Dejan Zlaticanin. García (36-0) fue ampliamente superior al montenegrino, quien en el principio de la pelea trató de meterse en su guardia, pero fue recibido con rápidas combinaciones a ambos costados de parte del mexicano.

En el tercer asalto llegó el fin de la resistencia de Zlaticanin (18-1). El montenegrino fue castigado con un fuerte uppercut que lo dejó en problemas, lo que aprovechó García para finalizarlo con un gancho de derecha al rostro que lo envió a la lona. El peleador europeo tardó unos minutos en ponerse de pie ante la ansiedad del público que por momentos se imaginaba un escenario trágico para el peleador.

“Siempre estaba viniendo hacia mí. Cuando vi que lo lastimé con mi uppercut no dudé en buscarlo con la derecha. Estaba realmente lastimando, lo pude ver en sus ojos. Ahora estoy abierto a una pelea de unificación o bien subir a las 140 libras”, sostuvo García.