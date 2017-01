Dybala quiere jugar en España

La Juventus estaría cerca de perder a Paulo Dybala, una de sus principales estrellas. Concretamente, a cinco meses: según This is Fútbol, el programa de COPE especializado en futbol internacional, el jugador tiene pensado salir este próximo verano para fichar por algún equipo del futbol español.

La situación del atacante, que siempre ha sido relacionado con los grandes de Europa, parecía cercana a la renovación con la Juventus. Sin embargo, según COPE, un acontecimiento habría terminado de cambiar por completo el panorama: en la última jornada de la Serie A, en el minuto 77 del triunfo juventino en casa del Sassuolo, Allegri decidió sustituirle, lo que provocó el enfado del argentino, que saludó a su compañero en el cambio, pero le negó la mano a su entrenador.

Según This is Fútbol, este desencuentro habría provocado que Dybala, con contrato hasta 2020, haya tomado la decisión de querer, a día de hoy, abandonar la Juve para, a partir del próximo curso, jugar en el futbol español, donde, presumiblemente, no le faltarán pretendientes: su nombre ha sido frecuentemente vinculado al Real Madrid y Barcelona.