Prometen explosividad en el ring

El próximo 3 de febrero habrá un incentivo para los peleadores que subirán al cuadrilátero en busca de ceñirse uno de los tres títulos Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en tres distintas categorías, en la velada que organizará la promotora Pinolero Boxing en el centro de convenciones del Hotel Hex.

Sin embargo, Dixon Flores tiene en contra el tiempo para su pelea contra Aaron Juárez por el cetro vacante de las 118 libras de la AMB, debido a que se encuentra con sobrepeso para su choque, el cual será el semiestelar de la cartelera.

Marcelo Sánchez, gerente de Pinolero Boxing, con el fin de saber cómo andaban los boxeadores con el peso, realizó ayer un prepesaje y Flores evidenció su descuido. Dixon marcó 128 libras, 10 libras por encima de la categoría, mientras su rival marcó 124.

Flores salta como favorito, pero primero deberá vencer al enemigo número uno de los boxeadores: la báscula.

MANOS ARRIBA

“El sábado entrené y cerré en 125 libras, pero el domingo no lo hice porque cierran temprano el gimnasio de La Libertad, Chontales. Primeramente Dios, quien es que me da la fuerza a diario, no tendré problemas”, aseguró Dixon.

El estelar de esa noche, Julio “el Gigante” Mendoza (109.8) enfrentará al mexicano Ulises Martin en la disputa del cetro Fedecentro 105 libras. Mendoza está cerca de la categoría y se sintió motivado.

“Me siento feliz porque voy a pelear con un boxeador de buen nivel. Si salgo victorioso, se me puede venir otra oportunidad de título mundial más adelante”, comentó Mendoza, quien es campeón nacional de la categoría.

La otra reyerta por título vacante Fedecentro de las 140 libras la protagonizarán Levis Morales (154) contra David Bency (146). Morales también anda con un sobrepeso de 14 libras para el pleito pactado en 140.

“Quiero demostrarle que soy mejor. Voy a salir adelante, Dios primero. Yo cumplo con mi responsabilidad”, expresó Bency.

La cartelera estará compuesta de siete combates, en lo que será el primer programa de la promotora este año.