González: “Gamboa no es tan complicado”

A Sergio González, entrenador de René “Gemelo” Alvarado, no lo tiene muy preocupado Yuriorkis Gamboa. Según González, el cubano con 36 años de edad no es el mismo peleador peligroso de años anteriores cuando fue campeón mundial. Su brillo cegador ya pasó, por eso cree que su pupilo tiene las herramientas necesarias para sorprender y llevarse un triunfo que revitalizaría su carrera.

Alvarado se enfrentará a Gamboa el próximo 11 de marzo en Nueva York, en una cartelera organizada por Golden Boy Promotions. El enfoque principal de la preparación es aumentar la velocidad de manos del nica. “Estamos trabajando fuerte con muchachos rápidos, sabemos que Gamboa es un peleador muy veloz y lo que buscamos es contrarrestar sus virtudes”, dijo González con una confianza que supera el conocimiento natural, tomando en cuenta la clase de rival que tendrán en frente.

La clave: presionar

“René nunca ha dejado de entrenar, tiene más de un mes y medio de estar en el gimnasio. Gamboa no es tan complicado, todos los pugilistas tienen su momento y el del cubano ya pasó. Esta oportunidad René no la puede desaprovechar. Vamos a presionar desde los primeros rounds para no dar tregua a los fallos. Haremos un gran trabajo a la hora de la pelea”, agregó el entrenador.

René se encuentra entrenando en el gimnasio del Roberto Huembes, pero no descarta viajar antes a Estados Unidos y finalizar su preparación en territorio norteamericano.