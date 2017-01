Mánagers en desacuerdo

De estricta, así valoraron los mánagers la nueva regla de pitcheo que la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) impuso para el próximo Campeonato Germán Pomares, el cual arranca el próximo 24 de febrero con la participación de 18 conjuntos de distintos departamentos del país.

En la reunión anterior los miembros de la CNBS dijeron que los pícheres abridores debían tener un rol establecido, no como en la etapa anterior en la que podían abrir y relevar en un mismo fin de semana. Pero en la primera junta, los estrategas no estuvieron presente, solo los representantes de cada uno de los clubes.

Paolo Araquistain, quien forma parte de la CNBS, fue el que se presentó a la reunión y escuchó a los mentores, que pidieron se considere una modificación en este departamento. “Ellos (timoneles) hicieron su propuestas y en la próxima reunión se dará a conocer. En la pasada reunión se estableció ese mecanismo para proteger los brazos de los lanzadores”, apuntó Araquistain.

Para los mentores es una disposición sin sentido y no apoyan la nueva regla. Luis Cruz Ulloa, mánager de los Dantos, fue uno de los que estuvo en desacuerdo total sobre la nueva disposición del tema.

“Esta regla de picheo es muy estricta, es mejor dejar la disposición de la temporada anterior. El año pasado si necesitaba a un abridor para sacar un out en situaciones de peligro lo podía utilizar, ahora con la nueva regla eso no es posible. Ni en el beisbol de Grandes Ligas se mira eso, ahí es libre cómo el mánager utiliza a sus lanzadores. No le veo sentido”, dijo con seguridad Ulloa.

El timonel de los Dantos también se refirió a que ya tiene una idea de lo que será su infield y outfield, pero su rotación de abridores todavía no la ha definido. “Tengo un equipo muy sólido y hemos estado trabajando, pero todavía no defino una rotación de lanzadores, aunque eso quedará listo pronto”, agregó.

ACTUALIZACIÓN

La presencia de los mentores y árbitros en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) se debió a la capacitación con respecto al refrescamiento de las reglas vigentes para ponerlas en prácticas durante el transcurso del campeonato.

Cada uno de los mentores aseguró que están casi listos para comenzar la batalla en un nuevo capítulo por la supremacía del torneo. Además, agregaron que están trabajando fuerte con los peloteros jóvenes, tanto experimentados como los novatos.