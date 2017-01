Sorprendió Daniel

La presencia del presidente Daniel Ortega en el acto de premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos, impactó por ser inesperada y al mismo tiempo fue trascendente. Una excelente forma de hacer política sin hablar de política, recordando unas frases del comandante guerrillero Ramón Cabrales en 1979, recién inventado el Instituto de Deportes en el mes de agosto. “La mejor forma de hacer política desde aquí, es haciendo deporte verdaderamente. Es lo que el pueblo espera y necesita”, dijo hace 37 años, quien fue jefe de la retaguardia durante el Repliegue, y un voleibolista destacado como estudiante universitario.

No es necesario coincidir políticamente con Daniel, para reconocer, que el apoyo gubernamental que hoy se le proporciona al deporte en todos los aspectos, no tiene precedentes. Que bueno ver lo funcional que ha sido la asesoría con Marlon Torres al frente del instituto y Emmett Lang con los resortes del Comité Olímpico, agregando el aparato de la Alcaldía de Managua con Enrique y Fidel. En el año de los Juegos Centroamericanos en el terruño, Daniel, seguramente atraído por el ruido provocado por “Chocolatito”, quien no pudo asistir ocupado con su adiestramiento en Costa Rica, por el aterrizaje de “Tito” Trinidad, y por los reconocimientos a Rosendo Álvarez y Nemesio Porras, dos de las figuras cumbres, decidió atender la invitación del incansable Moisés Avalos, y llegar al Holiday Inn, escenario del evento.

Sorprendió también verlo relacionarse con todos y disfrutar de la actividad por casi tres horas. Para él, seguramente fue como sentirse liberado por un buen rato de tantos compromisos y conseguir un saludable acercamiento con la gente de los deportes. Cambiar impresiones, tomarse fotos, escuchar, preguntar, hasta bromear, le permitieron a Daniel retomar contacto con la tierra. Comprobar que el clima en la llanura, es más agradable que en las alturas. Pienso que necesitaba urgentemente algo de esto para sentirse realmente galvanizado.

Todos conocemos sus aportes. Nicaragua se hace presente en todos los torneos; hay presupuesto para los diferentes proyectos; el apoyo a las Federaciones está asegurado aunque no sea lo suficientemente amplio; podemos ver por televisión y escuchar por radio los eventos internacionales; se están construyendo instalaciones deportivas que eran impensables y seremos sede de los Juegos Centroamericanos. Eso se le reconoce al Gobierno de Daniel, pero él necesitaba una aproximación como la que consiguió el sábado. No pudo ocultar su emoción quebrando la frialdad que muestra en otros actos. Milagro del deporte. “Agradezco su presencia”, dijo Moisés, como si estuviera tratando de avanzar entre el mar rojo que se abría, con un micrófono en mano, mirando al presidente.