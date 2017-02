Grandeza, acuchillada

Félix Hernández frente a Albert Pujols o Aroldis Chapman retando a Miguel Cabrera. ¿Se imaginan eso? Era posible en los viejos tiempos de las Series del Caribe, cuando los trabucos cubanos prevalecían entre 1949 y 1960. Aún después, en los años 70, ver las alineaciones cargadas de big leaguers, como la de Licey de Caguas, ambos con rotaciones que impactaban, convertían ese Clásico de cada febrero en un espectáculo vibrante, merecedor de ser visto, y por supuesto, de recordar. Pero todo eso se lo llevó el viento. Tal grandiosidad fue acuchillada por los grandes salarios y múltiples restricciones, que sacaron del escenario a los superastros que por tanto tiempo iluminaron el evento.

Ni siquiera el retorno de Cuba al escenario, ahora cojeando no tronando, como lo hacía en aquella primera etapa, ha podido incidir en levantar el voltaje de este torneo. El equipo cubano, ahora sin “monstruos”, sorprendente ganador de la primera serie en la que fue reactivado, ha sido advertido que de no incorporarse con todas las de ley, no seguirá siendo invitado.

MAYS Y CLEMENTE

Ya lo he escrito, pero insisto: ¡Ah que tiempos los que se fueron! Los vivimos antes del apogeo de la agencia libre, de la aparición del ESPN, de las huelgas, de los grandes contratos por cifras exageradas. Ahí estaba Willie Mays en 1955, antes de su gran campaña de 51 jonrones y 127 empujadas con los Gigantes, junto con Roberto Clemente, en el line-up de los Cangrejeros de Santurce, mientras el Almendares de la poderosa liga cubana contaba con el matapitcheres Rocky Nelson, la sabiduría y destreza del pitcher Conrado Marrero, más Willie Miranda, Joe Hatten, Hector Rodríguez y José Valdivieso. Se trataba de constelaciones de estrellas. La época de los grandes batazos de Reggie Jackson, del ímpetu de Willard Brown, de las curvas indescifrables lanzadas por Camilo Pascual capaz de hacer imaginar a los fanáticos como lucen Beyoncé y Shakira en un duelo de cadereo, de la habilidad en el cajón de bateo de un resuelve ecuaciones como lo fue Rico Carty, del punch provoca movimientos telúricos Richter 8 del boricua Orlando Cepeda, o del bateo artístico que desplegaban como si fueran alumnos de Dalí, Chiquitín Cabrera y Rod Carew.

DENIS DICE PRESENTE

Aún en la recta final de los 70, cuando se realiza una segunda etapa restauradora, Denis Martínez lanzaba para los Criollos de Caguas. Era un equipazo con Miguel Cuéllar quemando sus últimos cartuchos, pero Eduardo Figueroa, un ganador de 20 juegos en la Liga Americana, brillaba intensamente con Eddie Murray, Cheo Cruz, Jerry Morales, Willie Montañez y Félix Millán.

Denis enfrentó a Mike Norris, uno de los “robots” de Oakland, en duelo de auténticos big leaguers, en la Serie de 1979.

¿Saben quién conectó el único hit del Caguas en ese juego? El cubano Tany Pérez de la Maquinaria Roja. Antes en 1974, Licey presentó un infield con Steve Garvey, Tom Paciorek, Ted Martínez y Bill Buckner, agregando a Manny Mota, Steve Yeager y Charlie Hough. Consideren que Gary Carter, del Caguas, fue el cátcher del All Star. ¿Qué les parece?

En los años 80, el viento y la variante económica vinculada al estrellato fue sacando de pantalla a los calificados como “monstruos”. Roberto Alomar, excepcional intermedista, hoy miembro del Salón de la Fama, ¿fue uno de los últimos superastros vistos en estos Clásicos del Caribe? Hoy, este evento no es territorio para “monstruos”. El interés que provocaba decreció bruscamente.