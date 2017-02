Silbar a Cristiano

No es necesario ser un seguidor del Real Madrid para sentir aprecio por Cristiano Ronaldo. Igual se puede decir del Barcelona y Lionel Messi. Si somos amantes del buen futbol, ¿cómo ver mal a cualquiera de los dos mejores del planeta, si nos impresionan casi juego tras juego con sus brillantes ejecutorias? Contundente el uno, capaz de mover montañas, y superflexible el otro, con una destreza que asombra. Nunca antes en la historia de este deporte universal se habían juntado dos fuera de serie en un juego de tronos. Aun viéndolos solo por televisión, ellos han cultivado un agradecimiento lo suficientemente extenso entre nosotros.

Pienso que tanto el Real Madrid como el Barcelona seguirían siendo grandes equipos sin Cristiano y sin Messi, pero no tan grandes como lo han llegado a ser con ellos, etiquetados como indiscutibles número uno y dos del mundo, sin importar quién puede ser el tercero. Silbarle a Cristiano por parte de aficionados merengues, como si fuera Trump después de una de sus desorbitadas decisiones, no tiene perdón. ¡Cómo van a olvidar que, además de mantenerlos emocionados entre signos de admiración que se estiran hacia el infinito, ese es el jugador que ha empujado al equipo actual a niveles de grandiosidad!

¿Será que los aficionados al futbol tienden a ser malagradecidos? No imagino a Derek Jeter silbado en Yankee Stadium, aún después de cometer errores mortales y estar sumergido en un slump. Tampoco a Nemesio por la barra india, siendo atrapado por un mal momento. Ese tipo de figuras cumbre, aseguran un respeto mayúsculo por encima de la idolatría. ¿Babe Ruth silbado? Ni llegando con sus tragos al parque. Y no porque pese a ese estado era capaz de volarse la cerca, sino por lo que significaba, por lo que había entregado a la causa. Cuestión de juntar la admiración con el agradecimiento, algo que un grupo de seguidores del Real Madrid, no conocen.

Cristiano es explosivo. Reaccionó de inmediato saltando la muralla de la prudencia, y se volcó. No es un hombre de contención, sino de arremetidas. Fue claro en lo que gritó a las tribunas después de haber perdido un balón. Al ser importante con su accionar en la necesaria victoria sobre el Espanyol 3-0, ese público herido por la eliminación en la Copa del Rey, reflexionó sobre quién ha sido su mejor soldado. Esas injusticias duelen, carcomen, irritan. No son todos, como decía mi abuelo, pero cuánto daño hacen. Son los mismos que estaban sugiriendo un monumento para el astro portugués después de ganar su cuarto balón de oro. ¿Cómo entenderlos?