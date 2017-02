Seleccionados exigen premios

Una semana después de haber regresado de Panamá, donde disputaron la Copa de la Unión Centroamericana de Futbol (Uncaf), los jugadores de la Selección Mayor de Nicaragua reclaman a la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) la cancelación de un premio económico por haber participado en dicho torneo, el cual era clasificatorio para la Copa Oro, y al que la Azul y Blanco podría clasificar a través de un repechaje contra Haití.

Antes de que se desarrollara el certamen de la Uncaf, entre el pasado 13 y 22 de enero, los federados prometieron realizar tres pagos a los 23 futbolistas que integraron el equipo nacional. El primero consistía en un viático de 200 dólares para el viaje de 13 días a suelo canalero, el segundo corresponde a un premio de US$800 por participación y el tercero, aún sin monto definido, por avanzar a Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Salvo por el tercer premio, al cual podrían optar si vencen a Haití en los duelos de repesca el próximo 24 y 28 de marzo, y por los US$200 que recibieron antes de viajar a Panamá, los futbolistas continúan esperando por el merecido viático por haber disputado cinco encuentros ante las selecciones de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Belice y el equipo anfitrión. Dicho pago debieron recibirlo una vez finalizado el torneo.

“Los directivos de Fenifut dividieron aranceles en tres secciones: un viático de bolsa para los 13 días del torneo, el premio por participación y otro por avanzar, pero al día de hoy no han cumplido con el premio por haber disputado el torneo. Qué tal que hubiésemos avanzado directo a Copa Oro, el asunto sería mayor. Esperamos que en Panamá nos cancelaran, era lo que acordamos, pero no lo hicieron y hay jugadores que dependían de ese dinero”, manifestó Manuel “Meño” Rosas, segundo capitán de la tropa pinolera.

Promesa de pago

El zaguero méxico-nicaragüense lamentó que los federados no cumplan en tiempo y forma con las promesas de pago, aún conscientes del esfuerzo que realizan los jugadores en cada proceso de selección. “Creen que nos alcanza con lo básico y no es así. Tenemos responsabilidades y necesidades que cubrir, hay compañeros que necesitan reportar dinero a sus familias y es injusto que los hagan esperar tanto”, dijo Rosas.

El “Meño” también consideró que “por las limitaciones es que la selección todavía no da esos pasos extras”, en referencia al nivel competitivo respecto a otros países de la región. “No nos hacen ningún favor (los directivos) con darnos prestaciones, nosotros nos esforzamos por rendir y es justo que nos den buen trato”, refirió.

El presidente de Fenifut, Manuel Quintanilla, reconoció que existe una promesa de pago y espera saldarla “lo antes posible”. “Lo primero que haremos es conseguir el pago de Daniel Cadena, ya que el viajará este miércoles a España.

Luego veremos si hacemos un préstamo para pagarle a los otros jugadores y evitar que crezcan rumores sobre el tema”, aseveró.

Según el regente del organismo rector del balompié pinolero, Fenifut pretendía realizar los pagos una vez que la Uncaf les depositara la suma de 25,000 dólares por haber logrado él quinto puesto en el torneo. “Este retraso no se debe a que no queremos cumplir, lo haremos, pero Uncaf no ha mandado el dinero y el compromiso era ese”, informó el dirigente.

Las selecciones de Nicaragua y Haití se enfrentarán en partidos de ida y vuelta el 24 y 28 de marzo próximo, en sede por definir, para decidir quién avanzará a Copa Oro de la Concacaf, previsto para que se realice entre el 7 y 26 de julio de este año en Estados Unidos.