Surgen escritores

Cuando pasas tu vida leyendo a Red Smith y Jim Murray, crees que nunca leerás sobre deportes, algo mejor. Y es que ellos, apenas dos de los cuatro cronistas deportivos que en Estados Unidos han ganado el premio Pulitzer, lograron trascender más allá de las historias que abordaban proezas en los campos de juego, que son al mismo tiempo, campos de sueños, y por lo tanto, ofrecen el material apropiado para el lucimiento a través de un escrito.

CON NEWTON Y HAMLET

Después de tener como compañero a Juan Navarro, y ver crecer a Moisés Ávalos, René Pineda y Edgard Rodríguez, no captaba la aparición de un escritor deportivo, algo que es diferente a un relator, o más secamente, a un informante del accionar deportivo. Red Smith metía a Newton en una crónica de Muhammad Alí, en tanto Murray, involucraba a Shakespeare con una maestría asombrosa. ¿Qué hace Hamlet entre un partido de beisbol? “A esa altura del juego, algo estaba oliendo mal, no en Dinamarca, sino en el dogout de los Dodgers. Seguramente, Hamlet rascaba su cabeza”, escribía Murray en Los Ángeles Times, mientras Smith apuntaba en el New York Times: “Como siempre, danzando sobre su propia sombra, retando la ley de la gravedad con ese movimiento permanente por encima del piso sin tocarlo, Alí era inalcanzable. Pobre Newton”.

Se trataba de aplicarle un preciso toque artístico a las ejecutorias del músculo, a las intrigas, a las posibilidades. Lo que ocurrió en el campo, era aderezado por citas, desvíos, manejos, con el propósito de enseñar y estimular. Es lo que me dijo Jess Losada cierta tarde tomando un café en San Juan, Puerto Rico, donde viví casi un año. Y qué decir del buen amigo uruguayo Ernesto Cherquis Bialo, quien fue director de la revista El Gráfico de Argentina. “La gente espera de mis escritos algo diferente a una simple crónica. Para eso no me contratarían. Tengo que sorprender con el título y el escrito”. Cherquis estuvo aquí para la pelea Gazo-Castellini y lo hice escribir la nota previa para el periódico.

UN FURIOSO OLEAJE

De pronto, me encuentro frente a un oleaje de chavalos, hambrientos por abrirse paso exigiéndose en la escritura.

Haxel Murillo y Harold Briceño, Byron Saavedra y Germán García, con un par de editores muy jóvenes, Alejandro Sánchez y Oscar González. Y no solo ellos, hay más en proyección. Los leo siempre y no me canso de admirar su progreso. ¡Qué bueno por el futuro de la crónica deportiva! Ojalá los cuiden, y no solo eso, sino que contribuyan a su preparación. Sin ser periodista, ya me hubiera gustado atravesar por lo menos, por un curso de aprendizaje, pero la vida no es un programa de complacencias.

Esa chavalada viene empujando fuerte desplazándonos al terreno de la jubilación. Es inevitable. Han llegado a tiempo para sacarnos del aburrimiento. Sangre nueva, ideas revitalizantes, escritos que vale la pena leer. ¡Como me alegra!

Creí que el futuro de la crónica deportiva escrita, había sido embalsamado. Los felicito. Eso sí, para seguir aprendiendo, tienen que leer con ansiedad, no solo sobre deportes, sino buscando cómo pulir su destreza.