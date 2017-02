González: “Picota me sorprendió”

Las grandes batallas están reservadas para los guerreros más fuertes, sin embargo, Jimmy González no comprendía, porqué siendo un jugador de un nivel destacable, el mánager de los Tigres de Chinandega Lenín Picota había decidido no alinearlo en los tres primeros juegos de la Serie Latinoamericana, realizada en Montería, Colombia. Ante la decisión del timonel, el chontaleño reconoce haberse sentido molesto, pero no perdió la calma, ni el respeto hacía el mentor.

“En mis 21 años de carrera tanto a nivel nacional como internacional, fue la primera vez que un mánager me dejaba sentado. Uno debe estar preparado para cualquier cosa, pero en ese momento me sentí incómodo y tuve que asimilarlo, a pesar de esto, cuando me dieron la oportunidad la aproveché”, rememoró González, a su regreso a

Nicaragua con el título de la Serie Latinoamericana.

Jimmy, a pesar que no disputó los primeros juegos, mostró su calidad al adjudicarse juego decidido, tras conectar el hit impulsador de Osman Marval, que le dio la ventaja al equipo chinandegano en la final contra el equipo colombiano.

Un gran mánager

Lenín Picota parece equivocarse muy pocas veces, cuando lo hace reconoce sus errores y evita repetirlos. “Yo estaba molesto, pero se me fue pasando, en la final el mánager me dio la oportunidad y demostré que tengo la calidad para estar en el equipo. Sin embargo, me sorprendió mucho que después del partido (la final), Lenín se acercó a mí y me dijo: Jimmy discúlpame, me equivoqué. Ese fue un gran gesto de humildad por parte de él hacia mí. Picota me sorprendió”, destacó el pelotero.

Sin duda, el timonel fue clave en todos los aspectos, manejó bien al equipo, mantuvo la armonía interna y obtuvo dos campeonatos este año, lo que garantiza que los Tigres lo quieran de regreso para la próxima campaña de la Liga Profesional Nacional.

Respecto a la participación de González en el Campeonato Germán Pomares Ordoñez, el pelotero se tomará un ligero descanso, pero se integrará posteriormente a los Toros de Chontales. “Mi pensamiento siempre es defender los intereses de los Toros de Chontales, pero esta vez me voy a tomar tres meses de vacaciones para descansar, son 21 años jugando seguido, esta decisión es algo personal no significa que esté mal con el equipo, solo quiero descansar”, remarcó.