El Super Bowl LI entre los New England Patriots y Atlanta Falcons está a solo dos días de distancia, y a estas alturas seguramente ya habrán leído todo acerca de esquemas, estadísticas, experiencia de jugadores y entrenadores, pero ¿qué les parece un pequeño ejercicio para saber quién tiene la ventaja para el partido?

La experiencia me ha enseñado que soy un mejor historiador que profeta, sin embargo, esta vez no daré ningún pronóstico, sino que recurriré a lo que tanto odié en mi vida de estudiante y que ahora podría resultar interesante, sobre todo cuando los apostadores tienen como ligeros favoritos a los Patriots, ¿tendrán razón?

Bien, nuestro ejercicio consiste en comparar las unidades ofensivas de cada equipo y otorgarles una calificación, considerando el grupo que enfrentarán en el partido, asignando un punto al ganador y cero puntos si considero que se trata de un empate, al final sumaremos los puntos de cada equipo y veremos quién es superior, al menos en este ejercicio, porque la respuesta definitiva la sabremos este 5 de febrero.

BRADY (PATRIOTS) VS. RYAN (FALCONS)

Para nadie es un secreto que Brady es uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL y que tiene un lugar reservado en el Salón de la Fama, sin embargo, no estamos juzgando historia en este ejercicio sino el presente y en la actualidad Brady está jugando extrañamente por debajo del nivel que mostró a lo largo de la temporada regular.

En la Ronda Divisional contra los Houston Texans, Brady lanzó dos intercepciones costosas que mantuvieron el duelo bastante parejo en los primeros tres cuartos y la situación no pasó a mayores por la inoperancia de Houston para generar puntos a la ofensiva, a la siguiente semana contra los Pittsburgh Steelers se recuperó, pero no lo suficiente para borrar la imagen de su partido previo.

En contraste, Ryan destruyó a la defensiva de los Seattle Seahawks y aplastó a los encendidos Green Bay Packers en semanas consecutivas, limitando el castigo en su contra y las entregas de balón, llegando al Super Bowl con siete pases de touchdown sin intercepciones.

BLOUNT Y DION (PATRIOTS) VS. FREEMAN Y COLEMAN (FALCONS)

En este caso, considero que el ataque terrestre de Atlanta es mucho mejor que el de New England, pero eso no resulta suficiente para llevarse el punto. Quizá por el gran nivel de Ryan en la postemporada, pero los Falcons han generado apenas 200 yardas terrestres por 155 de New England, sin embargo, los Patriots han aceptado apenas 159 yardas en los playoffs, y promediaron apenas 88.6 yardas terrestres concedidas por encuentro durante la temporada regular, mientras que Atlanta en playoffs ha concedido 200 yardas terrestres.

AMENDOLA, EDELMAN Y HOGAN (PATRIOTS) VS. JONES, ABRIEL Y MOHAMED (FALCONS)

Si hay un jugador en la postemporada que puede reclamar estar más encendido que Matt Ryan es Julio Jones, quien está jugando en un nivel superlativo con 247 yardas recibidas y tres touchdowns hasta el momento.

Los Patriots están lejos de tener los mejores nombres en la posición, sin embargo, hay pocos grupos de receptores más peligrosos que Amendola-Edelman-Hogan, sobre todo si consideramos su capacidad para acumular yardas difíciles en medio del tráfico, donde muy pocos se atreven a ingresar.

En Atlanta, la velocidad de Gabriel y elusividad de Sanu son gran complemento para las habilidades de Jones, aunque como grupo siguen luciendo un paso atrás de New England. Este es el duelo más cerrado, y por lo tanto, lo más justo es terminar en empate.

BENNETT (PATRIOTS) VS. HOOPER (FALCONS)

Las alas cerradas no han sido tan solicitadas por ambos equipos en la postemporada, combinándose Bennett y Hooper para nueve recepciones sin touchdowns. Sin Rob Gronkowski, el duelo se vuelve bastante parejo, aunque por experiencia y aporte ofensivo en la temporada, Bennett lució muy superior a Hooper, quien tuvo mayor impacto bloqueando en el ataque terrestre, posiblemente en algunos de estos dos jugadores esté la clave del partido, la estrella inesperada. Empate.

LÍNEA OFENSIVA

En este rubro, la ventaja se inclina claramente al lado de New England por la experiencia del entrenador de la unidad Dante Scarnecchia, quien tiene un largo camino recorrido respecto a Chris Morgan, quien apenas está en su segundo año en Atlanta.

En postemporada, Brady ha sido capturado cuatro veces por tres de Ryan, sin embargo, en la campaña los Patriots aceptaron 24 capturas, la quinta menor cantidad de la NFL, por las 37 de Atlanta, que se estancó en la posición N° 21.

GOSTKOWSKI (PATRIOTS) VS. BRYANT (FALCONS)

Si el partido llega a reducirse a un gol de campo, ambos equipos tienen las herramientas necesarias para ganar.

En temporada regular, Bryant conectó el 91.9 por ciento de sus goles de campo mientras Gostkowski lo hizo con apenas el 84.4, aunque en los playoffs ambos han acertado el 100 por ciento de sus intentos.