Maradona: "Si Bauza se reunió con Icardi me parece tan traidor como él"

Diego Maradona dijo este viernes que el seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, es "tan traidor" como el delantero y capitán del Inter, Mauro Icardi, tras la charla que tuvo en Italia el entrenador con el goleador argentino.



"Si Bauza se reunió con Icardi me parece que es tan traidor como él", dijo Maradona al canal ESPN.

El campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 había calificado a Icardi de "traidor" por casarse con Wanda Nara, exesposa de Maximiliano López, con quien Icardi jugó en el Sampdoria.



'Pelusa' dijo que prefiere "no opinar" sobre la posible convocatoria del ariete de 23 años al seleccionado argentino.



Bauza se reunió en Italia, tras un entrenamiento del Inter, con Icardi y con el centrocampista argentino Éver Banega.



"Icardi sabe que lo sigo, tiene un gran presente y en cualquier momento puede ser citado. Esto no tiene nada que ver con la convocatoria. Es algo que yo quería hacer. No solo para hablar con él sino también con otros futbolistas", explicó Bauza a ESPN.

"Quería viajar para hablar con todos los jugadores sin crear expectativas. Quería ver cómo están, cómo trabajan, ver cómo están en cada club, hablar con sus técnicos y que ellos sepan que uno los está siguiendo y que pueden ser citados", agregó el entrenador.



Maradona, que asistió hoy a la serie que disputan Argentina e Italia en Buenos Aires por la primera fase del Grupo Mundial de la Copa Davis, también confirmó que va a ser "el embajador de la FIFA en el mundo" y que por eso será "el representante del fútbol argentino en el mundo".