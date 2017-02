Duarte: “Quiero estar en Copa Oro”

La Selección Mayor de Futbol de Nicaragua enfrentará, en condición de visitante, a su similar de Haití el próximo 24 de marzo, y acogerá el partido de vuelta el 28 del mismo mes, en duelos correspondientes al repechaje para clasificar a Copa Oro de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), organismo que realizó ayer un sorteo para determinar el orden de los desafíos.

Nicaragua, quinta en la Copa de la Unión Centroamericana de Futbol (Uncaf), celebrada en Panamá en enero pasado, y Haití, quinta de la Copa del Caribe, definirán a la última selección que avance a Copa Oro, evento al cual ya accedieron 11 naciones y que se disputará entre el 7 y 26 de julio de este año, en varias ciudades de Estados Unidos.

Definido el orden de los partidos y a falta únicamente de precisar los horarios, la prioridad del estratega de la Azul y Blanco, Henry Duarte, es preparar al equipo con el que enfrentará la repesca, consciente de que Haití comparte con Nicaragua el objetivo de acceder al torneo de Concacaf por séptima ocasión, mientras que los pinoleros desean hacerlo por segunda vez, desde el histórico avance en 2009.

“Lo que se dio en la rifa (sorteo) es lo que yo esperaba, cerrar en casa, ese es el primer paso y esperamos sacar provecho de ello. Cierro los ojos y lo que visualizó es una fiesta en Nicaragua en el partido de vuelta, una fiesta para los nicaragüenses, es lo que anhelo porque no hemos podido dársela, la tuvimos contra Jamaica y El Salvador, y se nos fue. Eso ha sucedido por nuestras propias debilidades, no fue porque hayan sido mejores, simplemente porque no tuvimos la madurez, experiencia y tranquilidad para definir los partidos. Eso trataremos de evitarlo”, manifestó el estratega costarricense.

De cara al juego de ida en Puerto Príncipe, capital haitiana, Duarte convocaría en la tercera semana de este mes a 25 futbolistas para el primer microciclo, de los cuales 20 conformarán la selección absoluta. Para dicho proceso, el timonel echaría mano de Daniel Cadena, del club Knattspyrnufélag Fjallabyggoar, de Islandia, Jaime Moreno, punta del Lorca FC, de España, y Juan Barrera, del Comunicaciones FC, de Guatemala, por ser fecha FIFA. Además, aprovechará que el torneo de Primera División Nacional está en marcha, para valorar qué jugadores pueden ganarse un puesto en la convocatoria.

“No estoy cerrado a llamar (convocar) a los mismos, desde hoy (ayer) comenzaré a ver a los jugadores de la Primera División, y como lo he dicho en otras ocasiones, llamaré a los que estén en buena forma, a los que tengan ritmo y sean incidentes en sus clubes. Los partidos contra Haití no serán sencillos y ameritan concentración al máximo”, señaló Duarte, quien a su vez confirmó que la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) está haciendo gestiones para programar un juego de fogueo con alguna selección de la región centroamericana.

¿Quién es favorita?

La tropa nicaragüense viajó a Panamá para disputar la Copa Centroamericana con un elevado grado de motivación y con la convicción de que avanzaría a Copa Oro de forma directa. Así lo manifestaron en reiteradas ocasiones el propio Duarte y varios jugadores, sin embargo, se cumplieron los cálculos que realizó un sector de la prensa deportiva, que postulaba a Nicaragua para el puesto de repechaje. Esta vez el timonel prefiere no emitir un pronóstico y espera que su trabajo rinda los resultados que desea.

“Nicaragua no fue favorita ante Jamaica, tampoco en la Copa Centroamericana, sucedió lo que normalmente tenía que pasar, ir al repechaje. Pero no me pasa que perdiéramos juegos como ante Honduras, Panamá o El Salvador, fuimos mejores. Se vio orden, llegada, desdobles, presión, una filosofía bien establecida, pero así es el futbol, perdimos.

Espero que no sea así ante Haití, ellos están bien ubicados en el ranking FIFA, son una selección fuerte. Posiblemente para todos los analistas Haití sea favorita, lo que yo espero es demostrar que la historia, las estadísticas y los pergaminos se hicieron para romperse. Yo no quiero quedar fuera de la fiesta futbolística, quiero estar en Copa Oro”, dijo Duarte.

Medidas disciplinarias

El timonel asume el compromiso contra los haitianos como una final y desea evitar cualquier tipo de distracción que empañe el trabajo de sus pupilos y cuerpo técnico. Por ello ejecutará medidas “rigurosas” para que no desvíen su concentración, lo cual, según él, es uno de los factores negativos con los que le ha tocado luchar.

“Para la concentración que haremos aquí (en Managua), para el juego contra Haití, ningún periodista tendrá acceso al hotel, sino en una hora estipulada antes del juego. Además, tanto aquí como en Haití les quitaremos los teléfonos a todos los jugadores a partir de las seis de la tarde y que sepan sus esposas, novias y familiares, no atenderán a nadie mientras estemos reconcentrados. Eso no se da en ningún lado”, aseveró el técnico.

Nicaragua o Haití, una de ambas se sumará a las selecciones de Canadá, Estados Unidos, Curazao, Guyana Francesa, Jamaica, Martinica, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y la vigente campeona México.