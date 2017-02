Inter Campus, no es cosa de juego

Que no se pierdan los valores olímpicos del deporte y que el desarrollo intelectual sea la meta a seguir, la prioridad del Inter Campus de Milán, un proyecto altruista, que durante 3 años funciona en Nicaragua y beneficia actualmente a unos 100 niños y niñas de entre 6 y 13 años de edad.

El equipo de la Serie A de Italia, Inter de Milán, ha logrado calar en sectores vulnerables de 29 países, transmitiendo valores familiares y socioculturales, a través del futbol, considerado por muchos un lenguaje universal. En Managua, con el sustancial aporte de cuatro instructores, el Inter Campus se ha consolidado y los frutos comienzan a notarse.

Esta semana, durante una visita que realizaron tres capacitadores del club italiano en el Instituto Nicaragüense de Deporte (IND), donde funciona el proyecto, destacaron el trabajo que realizan los adiestradores pinoleros en función de las necesidades de los niños y niñas que son atendidos. “Me motiva el proyecto en Nicaragua están ejecutándolo de la forma adecuada”, manifestó el instructor italiano Stefano Capellini.

“Nosotros tenemos una visión de que la mejor forma de capacitar a los niños es considerando sus personalidades.

Entonces, no solamente es una actividad física lo que se hace, sino social y emotiva, para que la personalidad de los niños pueda formarse de manera integral. Es ese nuestro objetivo y se está cumpliendo”, destacó Capellini, satisfecho con la evolución que ha logrado el Inter Campus desde que se instaló hace tres años en el país.

La visita de los capacitadores del Inter de Milán a Nicaragua, cuarta de una delegación de ese equipo, consiste en evaluar la metodología de enseñanza de los entrenadores, pero también los resultados tangibles de los infantes en términos de colegiatura. “Buscamos el desarrollo integral de los niños, la educación es fundamental. Por eso solicitamos a los participantes un comprobante de que estudian, porque en estas instancias no priorizamos el talento futbolístico, sino la formación profesional de ellos y todos los que están ahorita presentan buenas calificaciones”, resaltó Stefano.

Alianza sólida

La Asociación Nicaragua Joven (ANJ), que dirige Ajax Delgado, fue el puente que conectó al Inter Campus con Nicaragua. A estas alturas, la alianza que existe entre la institución local y el equipo Nerazzurri es tan estable como el propio proyecto. Delgado y su sobresaliente equipo de entrenadores mantienen en pie el programa de desarrollo, que, como valor agregado, proyecta a los niños y niñas con habilidades futbolísticas a las categorías menores de clubes profesionales una vez que terminan el curso, a la edad de 14 años.

“Nueve niños que ya pasaron la edad establecida para el Inter Campus fueron captados por las escuelas de talento del Club Deportivo Walter Ferretti y el Managua FC. Los niños Maynor Morales, Alberto González, Orlando Herrera, Christian D’Trinidad, Justin Lacayo, Jeremy Reyes y Martín Montenegro recalaron en los Leones Azules. Mientras que Juan Carlos Alemán y Ramón Morales están con el Ferretti”, resaltó Delgado, quien espera próximamente la promoción de otros 16 menores.

“En el Inter Campus nos preocupa trabajar sobre la base de las necesidades de los niños y no sobre sus capacidades técnicas. Se trata de superar sus debilidades y fortalecer sus virtudes. Por ende, no distinguimos si algún niño no es habilidoso, si es gordo o flaco, da lo mismo, nuestra prioridad es que deseen formarse como ciudadanos de bien. Sin embargo, aquellos que tienen las herramientas para practicar el futbol pueden seguir haciéndolo, pero ya conocen y practican los valores que les transmitimos”, dijo el presidente de la ANJ.

Durante los tres años de funcionar a nivel nacional, el Inter Campus ofrece a los niños y niñas las herramientas necesarias para practicar el futbol, como estimulante. “Les entregamos los uniformes originales del Inter de Milán, los ayudamos con zapatos, balones, materiales didácticos y cualquier utillaje que requieran”, apuntó Capellini, antes de viajar este viernes a Italia, cargado de buenas noticias.