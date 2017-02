El Valencia destituye a Kempes

El Valencia ha cesado a Mario Alberto Kempes como “embajador internacional” del equipo español, anunció ayer el propio exjugador argentino, que ocupaba ese cargo desde 2013 y lo achacó a sus críticas hacia el rumbo del equipo.

“Se me ha comunicado que no soy más el Embajador del Valencia C.F.”, escribió Kempes, en su cuenta oficial de Twitter en la madrugada del domingo, dejando entrever que la decisión podría deberse a críticas hacia el rumbo del equipo. “Pero, mis sentimientos para este Club no cambiarán, y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto”, añadió ‘El Matador’.

Lamenta crisis

“Señores lamentablemente estamos en presencia de un equipo que está perdido. No hay juego, no hay dirección y son pocas las ganas que se ven”, había afirmado poco antes tras la última derrota del equipo valencianista en Liga. El equipo ‘che’ cayó el sábado 4-0 en su campo ante el Eibar, quedándose en la 16ª posición de la clasificación liguera, a seis puntos de los puestos de descenso a Segunda División.

Kempes fue nombrado embajador internacional del Valencia el 12 de septiembre de 2013 con la misión de representar al club español en “eventos oficiales, en partidos de competiciones europeas...”

‘El Matador’, campeón con Argentina en el Mundial de 1978, donde fue el máximo goleador, jugó en el Valencia entre 1976 y 1984, con un corto paso por el River Plate durante esas ocho temporadas. Con el Valencia, Kempes ganó una Copa del Rey, una Recopa y una Supercopa de Europa.