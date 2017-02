Hit flojo, mata a Cuba

Un duelo de pitcheo de acerada intriga, que parecía poder extenderse hasta el día siguiente, fue resuelto por un hit flojo, casi burlesco, conectado por Agustín Murillo. Triunfó México 1-0 eliminando a Cuba que se va con la cabeza alta aunque con sus bates derretidos, después de entregar 23 outs consecutivos, malogrando una oportunidad dorada que se le presentó en el propio arranque del juego, y que no volvió a ser vista en el resto del trayecto. El pitcheo zurdo de Miguel Peña y Héctor Rodríguez, convirtió en estatuas de piedra a los atacantes cubanos, sin hit desde el primer inning. Puerto Rico superó 9-6 a Venezuela y retará a Mexicali en la batalla por el título de la Serie hoy en Culiacán.

POSIBILIDAD AHOGADA

Pisar el acelerador prematuramente decapitó una brillante opción de Cuba en el inicio del juego frente al abridor zurdo de México Miguel Peña. El joven Víctor Mesa se embasó por un hit dentro del cuadro sin out, y el mánager Martí lo envió al asalto del segundo costal, siendo atrapado con un buen disparo de Sebastián Valle. De inmediato, boleto a Yunior Paumier y doble de Alexander Ayala, colocaron hombres en segunda y tercera. Rápidamente, Cuba tenía a Peña contra las cuerdas con Alfredo Despaigne y William Saavedra viniendo hacia el plato, los bateadores 4 y 5, jonroneros de la noche anterior precisamente contra Mexicali. Sin embargo, el buen momento fue para Peña, quien los dominó con roletazos dentro del cuadro, colgando un cero de 24 quilates, quitándole el impulso a los cubanos, y quién iba a pensarlo, condenándolos al cero.

PARPADEO MORTAL

Con Lázaro Blanco respondiendo a las expectativas en la otra colina, sujetando el bateo azteca, el partido entró en un duelo de pitcheo que fue quebrado en el cierre del quinto por un error del antesalista Yunior Paumier. Abrió Mustelier recibiendo un boleto por parte de Blanco y Paumier falló en tiro sobre el toque de bola de Sebastián Valle. En lugar de hombre en segunda con un out, México tenía corredores en las esquinas sin out. El hit de Agustín Murillo a la zona corta del left-center fue de danza lenta. Un bombo de parábola gimiente que picó delante de los guardabosques, empujó a Mustelier adelantando a las Águilas de Mexicali 1-0. Las bases se llenaron con un out, pero el batazo para doble play de Jason Burgeois, evitó el derrumbe de Blanco y mantuvo el suspenso flotando.

BATEO DE CUBA, CONGELADO

En el inicio del sexto, Peña fue reemplazado por otro zurdo, Héctor Rodríguez. El bateo cubano, sin hit desde el doble de Ayala en el primer inning, continuó siendo anulado en forma enérgica, desfilando mansamente con 23 retirados consecutivos. Semejante dominio, fue abrumador. En el cajón de bateo, los cubanos se veían desarmados por completo. Por Mexicali, el derecho Jake Sánchez cerró el juego, dibujando el cero del noveno obviando un boleto a Mesa.

En el primer juego de la jornada, los revitalizados Criollos de Caguas, doblegaron 9-6 al equipo venezolano Águilas de Zulia, asegurando su pasaporte para la final de hoy. Puerto Rico ha conseguido 14 títulos en Series del Caribe, y México ha sido el dominador en esta nueva etapa de los devaluados clásicos caribeños.