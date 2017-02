Duarte no descansa de cara al repechaje

El director técnico Henry Duarte enfoca todos sus esfuerzos en preparar a la Selección Mayor de Futbol de cara a los juegos de repechaje contra Haití del próximo 24 y 28 de marzo, eliminatorios para la Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), que se celebrará entre el 7 y 26 de julio de este año en Estados Unidos.

Tentativamente, Duarte convocaría el próximo 19 de febrero a 25 jugadores para el primer microciclo de la preselección. Para confeccionar su lista, el estratega de la Azul y Blanco realizó un trabajo de campo durante la jornada dos del torneo de Clausura de la Liga Primera, el cual le permitió evaluar qué jugadores --distintos a los que ya ha probado-- pueden sumarse al grupo.

El escauteo no le dejó buenas sensaciones a Duarte, salvo por haberse encontrado con la buena noticia de que Daniel Reyes está recuperado, tras perderse la Copa Centroamericana por lesión. Asimismo, echaría mano de Luis Manuel Galeano y Norlan Cuadra, que no estuvieron en el torneo de la Unión Centroamericana de Futbol (Uncaf).

“Durante el primer microciclo esperamos trabajar en mantener las cargas de los jugadores, en activar los conceptos técnicos tácticos y físicos que hemos trabajado anteriormente. Lo que quiero es mantener con ellos una estimulación y adaptación de las cargas que tenemos en la selección. Veremos videos del rival y nuestros para analizar qué tenemos que mejorar y de una vez definir la idea de juego que debemos plantear”, manifestó el técnico, quien continuará realizando el trabajo de campo antes de hacer la convocatoria.

A mejorar detalles

Una de las prioridades que se plantea Duarte es mejorar el aspecto ofensivo, considerando que la falta de efectividad de cara al marco le negó a la Selección de Nicaragua mejores resultados en la Copa Uncaf. “Tenemos que trabajar duro en el último cuarto de cancha, creamos muchas oportunidades en Panamá, pero no las aprovechamos. Por lo demás, en defensa y medio campo estamos bien y son pocos los ajustes que debemos realizar”, dijo el estratega costarricense.

Duarte lamentó que el partido entre Walter Ferretti y Real Estelí, que acabó empatado 1-1, se haya realizado en el Estadio de San Marcos, en Carazo, asumiendo que “ese campo no presta condiciones necesarias para que se disputen juegos de Primera División”. “Uno espera más de la Liga. Desgraciadamente en San Marcos, por ejemplo, no se puede ver buen futbol, no se aprecia una aplicación táctica de los jugadores. No sé cómo la Liga permite que se celebren juegos ahí, no es posible que ahí jueguen futbolistas que vienen de Copa Uncaf y que pretenden ir a Copa Oro”, reclamó el entrenador.

Sobre la posibilidad de que el encuentro de ida contra los haitianos se dispute en Miami, el próximo 24 de marzo, Henry Duarte destacó que “en temas de movilización, clima y condición del campo sería favorable”, y apuntó que, de confirmarse, viajaría con la tropa pinolera una semana antes del desafío.