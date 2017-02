¿Se despedirá Márquez en el Zócalo?

El tetracampeón mundial Juan Manuel Márquez recordó hace poco que quería hacer dos peleas en este 2017 para colgar los guantes y las autoridades boxísticas de la Ciudad de México, encabezadas por el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional, Ciro Nucci, están listos para respaldarlo para una presentación antes de una posible pelea con Miguel Cotto en septiembre.

La Ciudad de México ha tenido recientemente eventos de NFL, Grandes Ligas, Fórmula 1, NBA y esperan concretar pronto uno de NHL, y esperan que con ese apoyo que se ha dado a los deportes profesionales, también se pueda rendir un homenaje a Márquez con una posible pelea de despedida en mayo o junio.

"Tengo entendido que Juan Manuel Márquez quiere hacer dos peleas, lo ha anunciado, antes de pelear con Miguel Cotto sería una promoción de nivel mundial, quiere hacer una pelea previa y queremos hacerla en Ciudad de México. El Dr. (Miguel Ángel) Mancera en varias ocasiones ha mencionado que le gustaría que el campeón Juan Manuel Márquez hiciera una pelea en el Zócalo", indicó Nucci en entrevista con ESPN.

"Hay que ver el apoyo el gobierno cómo es, qué tipo de apoyo, patrocinios, televisión, en fin, en el Zócalo no se puede vender cerveza, pero sería un hitazo, puede ser en la Arena nueva (Arena Ciudad de México), pero en el Zócalo sería lo máximo. Juan está en esta idea y está trabajando en esto. Nos ha pedido nuestra colaboración y se le va a apoyar, es un gran campeón y ojalá tenga una gran despedida en CDMX como se merece", añadió.

Hay interés

Nucci dijo que Márquez está planeando una posible pelea con Cotto en septiembre, pero primero hay que ver si está listo para pelear en Ciudad de México como esperan que haga. "Hay que hablar, Juan está interesado, ha estado promoviendo personalmente ese tema, cuenta con nuestro apoyo como Comisión, ojalá se diera la pelea. La pelea que tiene casi pactada con Cotto es para septiembre, para mayo, junio, estaría listo (en CDMX)", apuntó.

El presidente de la Comisión de Boxeo anunció además en conjunto con Mauricio Sulaimán un proyecto para apoyar a los campeonatos nacionales, con la intención de que los que posean un título nacional puedan ingresar entre los 15 primeros clasificados del CMB en busca de una posible oportunidad titular.

Márquez, de 43 años, no pelea desde mayo de 2014, y pretende hacer una pelea para reencontrarse con el ring y su público antes de una posible pelea con Miguel Cotto, la cual podría darse en el mes de septiembre si es que llegan a un acuerdo, dado que el año pasado se intentó una pelea entre ellos y no lo lograron. Cotto no pelea desde noviembre de 2015.